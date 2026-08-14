Τραμπ επιβεβαιώνει Μπέσεντ για Ιράν: Θα επιβάλλουμε μία άνευ προηγουμένου οικονομική απομόνωση

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει τη δέσμευση για άνευ προηγουμένου οικονομική απομόνωση του Ιράν μέσω νέων μέτρων που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η πολιτική της «μέγιστης πίεσης» επανήλθε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2025, με στόχο την επιβολή κυρώσεων και το μπλοκάρισμα χρηματοδοτικών πόρων της Τεχεράνης.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στοχεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, κρυπτονομίσματα και παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος.

Η επιχείρηση «Economic Fury» έχει αποτρέψει την είσπραξη δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Ιράν και συνδυάζεται με τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στα Στενά του Ορμούζ.

Η οικονομική απομόνωση του Ιράν θα συνδυαστεί με τον αποκλεισμό των λιμανιών, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τη χώρα. Snapshot powered by AI

Τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών για το Ιράν, Σκοτ Μπέσεντ αναδημοσίευσε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη στο Newsmax ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα νέα μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία, όπως είπε, θα οδηγήσουν την οικονομική απομόνωση της χώρας σε πρωτοφανές επίπεδο.

«Παρακολουθήστε αυτό το κανάλι για περισσότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, διότι πρόκειται να εφαρμόσουμε μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», είπε ο Μπέσεντ.

Ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει μια οικονομική εκστρατεία που ξεκίνησε μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για την επαναφορά της «μέγιστης πίεσης» κατά της Τεχεράνης πέρυσι και εντάθηκε μετά την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. «Πριν από ένα χρόνο… ο πρόεδρος μου έδωσε εντολή να ασκήσω μέγιστη πίεση στο ιρανικό καθεστώς, και το υπουργείο Οικονομικών το έπραξε», τόνισε ο Μπέσεντ.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσημα την πολιτική μέγιστης πίεσης τον Φεβρουάριο του 2025, δίδοντας εντολή στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις και μέτρα εναντίον όσων παραβιάζουν τις κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν και να μπλοκάρει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε χρηματικούς πόρους.

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει στοχεύσει «τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τα περιουσιακά στοιχεία τους σε όλο τον κόσμο, διακόπτοντας τις πληρωμές τόσο προς την ηγεσία του καθεστώτος όσο και προς την ίδια την κυβέρνηση».

Μετά την «Επιχείρηση Epic Fury», ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έστρεψε την προσοχή της σε αυτό που το υπουργείο Οικονομικών αποκαλεί «Economic Fury». «Περάσαμε από την Epic Fury στην Economic Fury. Και κατόπιν εντολής του προέδρου, έχουμε ανεβάσει το επίπεδο ακόμη περισσότερο», είπε ο Αμερικανός υπουργός.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επιχείρηση «Economic Fury» έχει αποτρέψει την είσπραξη δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα που, διαφορετικά, θα μπορούσαν να έχουν περιέλθει στη διάθεση της Τεχεράνης και των αντιπροσώπων της.

Ο Μπέσεντ εξήγησε ότι η οικονομική πίεση συνδυάζεται με τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.«Θα είναι ένας συνδυασμός οικονομικής απομόνωσης, όπως δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος, και του συνεχιζόμενου αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», δήλωσε ο Μπέσεντ.