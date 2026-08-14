Διαρρήκτης καλύφθηκε με πίσσα για να γίνει ένα με το σκοτάδι - Τότε όλα πήγαν στραβά

Ένας 26χρονος στο Κίεβο, πίστευε ότι μπορούσε να οργανώσει την τέλεια διάρρηξη. Όμως φαίνεται ότι κάτι δεν υπολόγισε σωστά.

Ξεκίνησε να υλοποιεί την ιδέα του για να κλέψει ένα κατάστημα.

Άλειψε τον εαυτό του με πίσσα, θεωρώντας ότι αυτό θα τον κάνει αόρατο στο σκοτάδι. Στη συνέχεια έσπασε τις γυάλινες πόρτες ενός σούπερ μάρκετ και γέμισε μια τσάντα με τσιγάρα, γλυκά, φρούτα, χυμό και, συμβολικά, υγρά μαντηλάκια.

Διέφυγε από τους φρουρούς, ενώ στο δρόμο για το σπίτι άρχισε να πετάει πέτρες στα παράθυρα ενός σχολείου. Κάπου εκεί το σχέδιο του, πήρε άδοξο τέλος και έγινε ακόμα χειρότερο.

Στο αστυνομικό τμήμα για να τον καθαρίσουν από την πίσσα, οι αστυνομικοί χρειάστηκαν πάνω από πέντε ώρες, 12 λίτρα λάδι, 4 λίτρα απορρυπαντικό και βούρτσες για παπούτσια.