Πώς να πετάξετε στην πρώτη θέση χωρίς να πληρώσετε μία περιουσία – Αυτά είναι τα 6 έξυπνα κόλπα

Το μυστικό για να βρεθείτε στην πρώτη θέση πριν από την πτήση σας χωρίς να πληρώσετε την κανονική τιμή

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Πώς να πετάξετε στην πρώτη θέση χωρίς να πληρώσετε μία περιουσία – Αυτά είναι τα 6 έξυπνα κόλπα
WHAT THE FACT
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Η πρώτη θέση στο αεροπλάνο μπορεί να μοιάζει με πολυτέλεια που προσφέρεται μία φορά στη ζωή, όμως, είναι πιο προσιτή απ’ όσο πιστεύουν πολλοί ταξιδιώτες, σύμφωνα με την ειδικό στις αναβαθμίσεις θέσεων, Τζένιφερ Γέλιν, από την πλατφόρμα αναζήτησης πτήσεων, Points Path.

Με τον σωστό συνδυασμό χρονισμού, ευελιξίας και γνώσης των διαθέσιμων επιλογών, μπορείτε να αφήσετε πίσω τα στενά καθίσματα της οικονομικής θέσης και να απολαύσετε μεγαλύτερα καθίσματα, αναβαθμισμένα γεύματα και ένα ποτήρι σαμπάνιας στα 35.000 πόδια και σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα από όσα είχατε αρχικά υπολογίσει. Δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις συμβουλές της ειδικού.

Γιατί οι θέσεις στη first class δεν είναι πάντα για τους… πλούσιους

Κάποτε, οι ταξιδιώτες διηγούνταν ιστορίες για αναβαθμίσεις στη first class απλώς και μόνο επειδή εμφανίζονταν στο αεροδρόμιο καλοντυμένοι, ήταν ευγενικοί ή ταξίδευαν για τον μήνα του μέλιτος. Παρ’ ότι η ευγένεια προς το πλήρωμα καμπίνας είναι πάντα η σωστή επιλογή, πλέον οι αναβαθμίσεις δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν αυστηρά ελεγχόμενα συστήματα για να αποφασίσουν ποιοι επιβάτες θα μετακινηθούν στις μπροστινές θέσεις του αεροσκάφους. Αυτά βασίζονται στην πιστότητα του επιβάτη προς την εταιρεία, στα διαθέσιμα μίλια και σε δεδομένα, όχι στο ντύσιμο ή τη γοητεία.

Ωστόσο, «η εξασφάλιση μίας θέσης στη first class δεν είναι τόσο δύσκολη, όσο μπορεί να νομίζετε. Όμως, χρειάζεται προσπάθεια, αντανακλαστικά και ευελιξία».

Μάλιστα, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θέλουν να αφήνουν κενές τις θέσεις των premium κατηγοριών. Όσο πλησιάζει η ώρα αναχώρησης, πολλές εταιρείες διαθέτουν τις αδιάθετες θέσεις business και first class μέσω προγραμμάτων ανταμοιβής. Για τους ταξιδιώτες που διαθέτουν μίλια συχνών επιβατών, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για αναβάθμιση της τελευταίας στιγμής, με πολύ μικρότερο κόστος από την κανονική τιμή του εισιτηρίου.

Παρ’ ότι το καλοκαίρι πλησιάζει προς το τέλος του, η Γέλιν επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για μια πολυπόθητη θέση στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, αρκεί να ξέρετε πού να ψάξετε.

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία

Αν έχετε περάσει ποτέ ώρες συγκρίνοντας τις ιστοσελίδες διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών, δεν είστε οι μόνοι. «Η χρήση εργαλείων όπως το Points Path μπορεί επίσης να βοηθήσει, καθώς οι ταξιδιώτες μπορούν να βλέπουν όλες τις πτήσεις σε ένα σημείο, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες για να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα», εξηγεί.

Τα συγκεκριμένα «εργαλεία» συγκεντρώνουν τη διαθεσιμότητα θέσεων που μπορούν να εξασφαλιστούν με μίλια σε διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, διευκολύνοντας σημαντικά τον εντοπισμό των δυσεύρετων θέσεων πρώτης θέσης πριν αυτές εξαφανιστούν.

Το συμπέρασμα είναι απλό: Αντί να ανανεώνετε συνεχώς πέντε διαφορετικές ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών, ρυθμίστε ειδοποιήσεις ή χρησιμοποιήστε μια μηχανή αναζήτησης που κάνει τη δουλειά για εσάς.

Να είστε ευέλικτοι στις ημερομηνίες και τις διαδρομές

Η ευελιξία είναι ο «χρυσός» κανόνας των αναβαθμίσεων. Αν είστε διατεθειμένοι να ταξιδέψετε μία ημέρα νωρίτερα ή αργότερα ή ακόμη και να ακολουθήσετε διαφορετική διαδρομή μέσω ενός άλλου αεροπορικού κόμβου, αυξάνετε σημαντικά τις πιθανότητες να βρείτε θέση σε premium κατηγορία.

Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει διαθεσιμότητα με μίλια σε απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Παρίσι, το Λονδίνο ή την Πράγα. Ωστόσο, αν είστε πρόθυμοι να κάνετε στάση, αυτή η επιλογή μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για να εξασφαλίσετε εισιτήριο πρώτης θέσης.

Κάντε κράτηση μέσω συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών

Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες στρατηγικές της Γέλιν: Η έκδοση εισιτηρίων με μίλια μέσω συνεργαζόμενης αεροπορικής εταιρείας. Ορισμένες αποδίδουν διαφορετική «τιμή» στην ίδια ακριβώς θέση, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε δεκάδες χιλιάδες μίλια απλώς κάνοντας εξυπνότερη επιλογή κατά την κράτηση.

Ξεκινήστε με μικρότερες πτήσεις

Αν είστε νέοι στις αναβαθμίσεις, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε κατευθείαν με μία υπερατλαντική πτήση. Οι μικρότερες πτήσεις εσωτερικού είναι συχνά ευκολότερο να αναβαθμιστούν και παράλληλα σάς δίνουν την ευκαιρία να δοκιμάσετε την εμπειρία της πρώτης θέσης.

Αναζητήστε πτήσεις σε ώρες εκτός αιχμής, όπως τα μέσα της εβδομάδας ή το μεσημέρι, όταν οι premium καμπίνες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν γεμίσει από επαγγελματίες ταξιδιώτες. Ακόμη και μία δίωρη πτήση, με μεγαλύτερο κάθισμα και δωρεάν ποτά, μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στο ταξίδι σας.

Μην αγνοείτε τις ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής

Αν είστε διατεθειμένοι να περιμένετε μέχρι να πλησιάσει η αναχώρηση, μπορεί να βρείτε διαθέσιμες αναβαθμίσεις λίγες ημέρες ή ακόμη και λίγες ώρες πριν από την πτήση. Η συγκεκριμένη στρατηγική δεν είναι κατάλληλη για όλους –ιδιαίτερα για οικογένειες που χρειάζονται θέσεις δίπλα – δίπλα– όμως, οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μόνοι ή τα ζευγάρια με μεγαλύτερη ευελιξία, μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά.

«Πολλές αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν περισσότερες θέσεις μέσω προγραμμάτων ανταμοιβής όσο πλησιάζει η πτήση. Πρόκειται για συνηθισμένη πρακτική όσον αφορά τις αδιάθετες θέσεις στις premium καμπίνες», τονίζει η Γέλιν. Αυτό σημαίνει ότι η εβδομάδα του ταξιδιού σας είναι συχνά η καλύτερη στιγμή για να ελέγξετε ξανά τη διαθεσιμότητα, ακόμη κι αν δεν είχατε βρει κάποια ευκαιρία όταν κάνατε αρχικά την κράτηση.

Το συμπέρασμα

Η πρώτη θέση δεν είναι απαραίτητα προνόμιο μόνο των πλουσίων. Με λίγη έρευνα, ευελιξία και διάθεση να κινηθείτε έξω από τα συνηθισμένα, μπορείτε να απολαύσετε καθίσματα που μετατρέπονται σε επίπεδα κρεβάτια και άνετα παπλώματα σε ένα ταξίδι προς την Ευρώπη, χωρίς να αδειάσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

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