Παιανία: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων από ομάδα 30 ατόμων - Χτύπησαν 17χρονο με ρόπαλο στο κεφάλι

Snapshot Μια ομάδα περίπου 30 ατόμων επιτέθηκε σε ανήλικους στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου.

Ο 17χρονος δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Περίπου 10 άτομα, κυρίως ανήλικοι, έχουν συλληφθεί από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν και το ενδεχόμενο οπαδικής βίας.

Ένας ακόμη νεαρός υπέστη ξυλοδαρμό και κλοπή, καθώς του αφαίρεσαν τα παπούτσια.

Οι έρευνες της ασφάλειας Παιανίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών. Snapshot powered by AI

Άλλο ένα περιστατικό βίας με θύμα ανήλικο καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες. Μια ομάδα αποτελούμενη από περίπου 30 άτομα, επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός, ηλικίας περίπου 17 ετών, δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με ρόπαλο με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η επίθεση είχε στόχο μια παρέα περίπου 10 νεαρών παιδιών, κι έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία.

Οι τρεις πρόλαβαν να απομακρυνθούν, όμως ο τελευταίος δεν τα κατάφερε, δέχθηκε το χτύπημα με το ρόπαλο στο κεφάλι και σωριάστηκε στο έδαφος, ενώ ένας ακόμη από την παρέα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και κλοπής, μιας και του αφαίρεσαν τα παπούτσια.

Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται οι άλλοι 21

Οι Αρχές που έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες της επίθεσης, κι έχουν συλλάβει 9 άτομα, με τα περισσότερα να είναι ανήλικα, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα κι αυτό της οπαδικής βίας. Οι νεαροί εντοπίστηκαν από τις Αρχές μέσα σε οχήματα στην οδό Αναπαύσεως στην Παιανία, κοντά στο κοιμητήριο.

Στο «Γεννηματάς» ο νεαρός

Το 17χρονο παιδί που είχε φέρει τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του από το ρόπαλο κι εκδορές στο πρόσωπο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με ίδια μέσα.

Οι έρευνες από την ασφάλεια Παιανίας συνεχίζονται για τη σύλληψη και των υπολοίπων εμπλεκομένων στο συμβάν.