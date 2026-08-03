Νάξος: Χειριστής σκάφους τα έκανε... θάλασσα και «καβάλησε» δύο πλοιάρια - Βίντεο

Ο χειριστής χάνει τον έλεγχο του δικού του σκάφους και παίρνει παραμάζωμα δύο ακόμη πλοιάρια 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Νάξος: Χειριστής σκάφους τα έκανε... θάλασσα και «καβάλησε» δύο πλοιάρια - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Νάξου, όταν ένα μικρό σκάφος κινήθηκε ανεξέλεγκτα, παρασύροντας δύο ακόμη πλοιάρια που ήταν δεμένα σε κοντινή απόσταση.

Βίντεο που κάνει τον γύρο των social media καταγράφει τη στιγμή του περιστατικού. Το σκάφος, το οποίο βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, κινείται εκτός ελέγχου και προσκρούει πάνω στα δύο δεμένα σκάφη, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό.

https://www.instagram.com/p/DblQW_-spiJ/

Το συμβάν σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από λουόμενους, οι οποίοι βρίσκονταν στη θάλασσα και στην παραλία, χωρίς – σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες – να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους λουόμενους όσο και στους ιδιοκτήτες των σκαφών, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν το σκάφος να κινηθεί ανεξέλεγκτα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην φωτιά στην Αιγιάλεια

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 1.500 μπουκάλια νερό στους πυροσβέστες

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο Ρέθυμνο στο τρισάγιο για τους δύο πυροσβέστες στο σημείο της τραγωδίας

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σφοδρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Σώθηκαν από θαύμα δύο νεαροί

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κέβιν Κίγκαν: Η τελευταία επιθυμία της οικογένειας – «Μας αγγίζει βαθιά η αγάπη του κόσμου»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ακατάλληλο προς πόση το νερό στη Σίβηρη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν παίζει μπάλα - Η πάσα στην τελετή λήξης του «Big Break»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο θέαμα στην Κρήτη – Μετέφερε πλυντήριο πάνω σε μηχανάκι

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Χειριστής σκάφους τα έκανε... θάλασσα και «καβάλησε» δύο πλοιάρια - Βίντεο

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Πυροσβέστες άφησαν χωριό στην τύχη των πυρκαγιών για να σώσουν βίλες εκατομμυριούχων

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Δύο νεκροί από επιδημία παρασίτου – Πάνω από 11.000 τα κρούσματα

22:18LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Αποκαλύφθηκε ο τίτλος της εκπομπής Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλου

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Βοτανικό - Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του - «Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατάσβεση πυρκαγιών»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε χρήματα να διασχίσουμε τα σύνορα»: Τραγωδία στη Θεσπρωτία με νεκρό Χιλιανό τουρίστα που έκανε πεζοπορία από την Αλβανία στην Ελλάδα

20:14LIFESTYLE

Ξαρχάκος ποστάρει Καρβέλα

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες – «Εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Πλήθη Μαροκινών φωνάζοντας «Αλλάχ Άκμπαρ» συγκρούονται με την ισπανική αστυνομία

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε τη Μεξικανή infuencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μητέρα εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε πορνογραφικές βίντεοκλήσεις με 56χρονο ο οποίος συνελήφθη

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο θέαμα στην Κρήτη – Μετέφερε πλυντήριο πάνω σε μηχανάκι

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

17:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο - Διαγράμματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ