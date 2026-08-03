Νάξος: Χειριστής σκάφους τα έκανε... θάλασσα και «καβάλησε» δύο πλοιάρια - Βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Νάξου, όταν ένα μικρό σκάφος κινήθηκε ανεξέλεγκτα, παρασύροντας δύο ακόμη πλοιάρια που ήταν δεμένα σε κοντινή απόσταση.

Βίντεο που κάνει τον γύρο των social media καταγράφει τη στιγμή του περιστατικού. Το σκάφος, το οποίο βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, κινείται εκτός ελέγχου και προσκρούει πάνω στα δύο δεμένα σκάφη, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό.

https://www.instagram.com/p/DblQW_-spiJ/

Το συμβάν σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από λουόμενους, οι οποίοι βρίσκονταν στη θάλασσα και στην παραλία, χωρίς – σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες – να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους λουόμενους όσο και στους ιδιοκτήτες των σκαφών, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν το σκάφος να κινηθεί ανεξέλεγκτα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.