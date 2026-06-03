Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

Η αστροναύτης Σοφί Αντενό από την Γαλλία, η οποία αυτήν την στιγμή βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) συνομίλησε με Γάλλους μαθητές μέσω τηλεδιάσκεψης και τους περιέγραψε ότι βλέπει «την υγρασία να εγκαθίσταται» στο περιβάλλον του πλανήτη μας.

«Βλέπουμε σίγουρα το σημάδι του ανθρώπου στη φύση. Βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», αφηγήθηκε η αστροναύτης απευθυνόμενη σε περίπου 100 μαθητές, στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Σπουδών στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η 43χρονη αστροναύτης, που βρίσκεται σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Φεβρουάριο, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη χρήση του νερού για γεωργικούς σκοπούς, η οποία φαίνεται από το διάστημα: «Τα συστήματα άρδευσης με τους κύκλους άρδευσης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τα βλέπεις όλα αυτά».

Η Αντενό αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά στους μαθητές, που την παρακολουθούσαν σε μια τεράστια οθόνη, ενώ εκείνη αιωρείτο στη μέση του σταθμού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Οι ερωτήσεις των μαθητών κυμαίνονταν από την τεχνική επικοινωνίας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη Γη, έως σε πιο πεζά θέματα, όπως ο ύπνος.

«Όταν έφθασα εδώ, δεν ήξερα καθόλου πώς θα επηρεαζόταν ο ύπνος μου. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω ότι, κοιμόμαστε πολύ πολύ καλά στο διάστημα», απάντησε η ίδια γελώντας σε ένα παιδί, στο οποίο εξήγησε πως κοιμάται με τον υπνόσακο κρεμασμένο σε έναν τοίχο, προκειμένου να μην αιωρείται λόγω των συνθηκών μηδενικής βαρύτητας μέσα στον σταθμό.