Μελόνι για μεταναστευτικό - ενέργεια: «Η Ιταλία έδειξε τον δρόμο στην ΕΕ»

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την ιταλική πρόταση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επιτρέποντας δαπάνες 14 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Ιταλία πέτυχε την επέκταση του επιτρεπτού ελλείμματος για δαπάνες όχι μόνο στην ασφάλεια και άμυνα, αλλά και στην αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ενέργειας.

Η Ιταλία συνέβαλε καθοριστικά στη συμφωνία για νέο κανονισμό επιστροφών, επιταχύνοντας τον επαναπατρισμό όσων δεν δικαιούνται παραμονή στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν τη δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, βασιζόμενοι στο πρωτόκολλο συνεργασίας της Ιταλίας με την Αλβανία.

Η Ιταλία υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της για το μεταναστευτικό έχουν οδηγήσει σε μείωση των αποβιβάσεων και καλύτερη προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Snapshot powered by AI

Για τη συμβολή της Ιταλίας τις τελευταίες εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους της ενέργειας και τις νέες εξελίξεις στην διαχείριση του μεταναστευτικού μίλησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μελόνι ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την ιταλική πρόταση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Αυτό θα μας επιτρέψει να δαπανήσουμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια, για να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών της ενέργειας, η οποία πλήττει, σαφώς, τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η οποία πλήττει τους Ιταλούς», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Τις περασμένες ημέρες είχα γράψει προσωπικά στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με βούληση να αντιμετωπίσω το όλο θέμα, να επαναλάβω ότι στην φάση αυτή αποτελεί προτεραιότητα να επιτραπεί μεγαλύτερο έλλειμμα, όχι μόνον για τις δαπάνες στην ασφάλεια και στην άμυνα, αλλά και για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις του κόστους της ενέργειας».

«Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα, που πολλοί θεωρούσαν αδύνατον να επιτευχθεί, αλλά το οποίο πετύχαμε με αποφασιστικότητα και υπομονή. Ένα αποτέλεσμα, το οποίο επιβεβαιώνει την ικανότητα της Ιταλίας να υποστηρίζει τα συμφέροντά της και να προτείνει λογικές και αποτελεσματικές λύσεις σε όλη την Ευρώπη», σημείωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό και τον νέο κανονισμό για τις επιστροφές. «Μια ιστορική συμφωνία -αποτέλεσμα και της προσπάθειας που κατέβαλε η χώρα μας- χάρη στην οποία όποιος δεν δικαιούται να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να επαναπατρίζεται, με πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο», τόνισε η Μελόνι.

«Με τους νέους κανόνες, παράλληλα, θα μπορούν να δημιουργούνται κέντρα επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, ακολουθώντας τον δρόμο που άνοιξε το πρωτόκολλο συνεργασίας μας με την Αλβανία. Μια καινοτόμος λύση, που η αριστερά προσπάθησε να καταπολεμήσει με κάθε τρόπο, αλλά η οποία, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση μετατράπηκε, σήμερα, σε εργαλείο στην διάθεση ολόκληρης της Ευρώπης. Υπεράσπιση των συνόρων, δραστική μείωση των αποβιβάσεων, άμεσος επαναπατρισμός όσων δεν δικαιούνται να βρίσκονται εδώ. Η Ιταλία έδειξε τον δρόμο και σήμερα η Ευρώπη τον ακολουθεί», κατέληξε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.