Τζένιφερ Άνιστον - Λίζα Κούντροου: Θυμήθηκαν σκηνές από «Τα Φιλαράκια» και έκλαιγαν από τα γέλια

Snapshot Η Τζένιφερ Άνιστον και η Λίζα Κούντροου συναντήθηκαν στην πρεμιέρα της εκπομπής «Actors on Actors» του Variety και συζήτησαν για τα «Φιλαράκια» και τις τρέχουσες δουλειές τους.

Η Λίζα Κούντροου θυμήθηκε μια σκηνή με τον Άλεκ Μπάλντουιν όπου η «Φοίβη» δοκιμάζει ένα μύδι που δεν της αρέσει και το πετάει κρυφά.

Στη συνέχεια, ο «Τζόι» παραπονιέται ότι πάτησε μια «μύξα» στην ουρά για φαγητό, που ήταν στην πραγματικότητα το εσωτερικό από το μύδι.

Οι δύο ηθοποιοί γέλασαν πολύ με την ατάκα του Ματ ΛεΜπλανκ, με την Τζένιφερ Άνιστον να δακρύζει και να επαινεί την υποκριτική του ικανότητα. Snapshot powered by AI

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες φορές και αν έχει δει κάποιος τα επεισόδια από τα «Φιλαράκια» είναι δεδομένο ότι θα γελάσει με τις ευφυέστατες ατάκες. Από αυτό δεν ξεφεύγουν ούτε καν οι πρωταγωνιστές της σειράς, όπως η Τζένιφερ Άνιστον και η Λίζα Κούντροου.

Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για την πρεμιέρα της εκπομπής «Actors on Actors» του Variety. Μίλησαν για τα «Φιλαράκια» αλλά και τις τρέχουσες δουλειές τους, η Τζένιφερ Άνιστον για την τηλεοπτική σειρά «The Morning Show» και η Λίζα Κούντροου για το «The Comeback».

Σε κάποια στιγμή της συζήτησης η Λίζα Κούντροου θυμήθηκε μία σκηνή που είχε με τον Άλεκ Μπάλντουιν. Σε αυτή ο χαρακτήρας του Μπάλντουιν δίνει στη «Φοίβη» να δοκιμάσει ένα μύδι. Ωστόσο εκείνη το σιχαίνεται και κρυφά το πετάει.

Αμέσως μετά ο «Τζόι» παραπονιέται στη «Φοίβη» ότι καθώς περίμενε στην ουρά για φαγητό στη δεξίωση πάτησε μία τεράστια «μύξα», προφανώς το εσωτερικό από το μύδι. Οι δύο ηθοποιοί ξεκαρδίστηκαν όταν θυμήθηκαν την ατάκα του Ματ ΛεΜπλανκ και δεν μπορούσαν να μιλήσουν από τα γέλια. Μάλιστα η Τζένιφερ Άνιστον δάκρυσε και σχολίασε το πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Ματ ΛεΜπλανκ.