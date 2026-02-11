Τζένιφερ Άνιστον: Έγινε 57 ετών, η ελληνική καταγωγή, τα Φιλαράκια και το μυστικό της σιλουέτας της

Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου η Τζένιφερ Άνιστον γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της, παραμένοντας μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπητές παρουσίες του Χόλιγουντ. Με καριέρα που ισορροπεί ανάμεσα στην εμπορική επιτυχία και την ποιοτική δουλειά, έχει καταφέρει να διατηρήσει τη λάμψη της χωρίς να χάσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της.

https://www.instagram.com/reel/DUm_sCFCIxK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Γεννημένη το 1969 στην Καλιφόρνια, είναι κόρη του ελληνοαμερικανού ηθοποιού Τζον Άνιστον, με ρίζες από την Κρήτη, ενώ έχει ζήσει και στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία. Η ηθοποιός έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν στα «Φιλαράκια».





https://www.instagram.com/reel/DD78n_nRDz_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μετά το τέλος της σειράς, ακολούθησε επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο με ρομαντικές κομεντί και δραματικούς ρόλους, ενώ τα τελευταία χρόνια ξεχώρισε και ως παραγωγός με το The Morning Show. Το 2021 συγκίνησε το κοινό στην επανένωση του καστ της σειράς, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχησή της.

Η προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, κυρίως λόγω του γάμου και του διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ, αλλά και της μετέπειτα σχέσης της με τον Τζάστιν Θερού. Πρόσφατα δημοσιεύματα θέλουν την ίδια και τον Πιτ να συζητούν πιθανή κινηματογραφική συνεργασία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ AP

Πέρα από την καριέρα της, η Άνιστον δίνει έμφαση στην διατροφή της. Ακολουθεί διαλειμματική νηστεία, διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και περιορισμένη σε ζάχαρη, ενώ συνδυάζει άσκηση, διαλογισμό και ισορροπημένη καθημερινότητα. Όπως έχει δηλώσει, στόχος της δεν είναι η «αιώνια νεότητα», αλλά να μεγαλώνει υγιής και ευτυχισμένη.

https://www.instagram.com/reel/DIRS-k0xebg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

