Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καρδίτσα
Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μορφοβουνίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Καρδίτσα, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ.
Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μορφοβουνίου σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η απάντηση του Πιερό σε Ζίνι: «Σε ευχαριστώ αδελφέ μου»
12:00 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: «Voice» ή μυθοπλασία προτίμησε το κοινό την Κυριακή;
11:39 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Η γραμμή της κυβέρνησης για τα μπλόκα των αγροτών και οι πληροφορίες για τον ανασχηματισμό
10:58 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καρδίτσα
11:39 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ