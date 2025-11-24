Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μορφοβουνίου σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Καρδίτσα , μεγέθους 4,1 Ρίχτερ.

