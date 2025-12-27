Η Mansory «έντυσε» μια Rolls-Royce με χρυσό και πρόσθεσε... εξωτερικά ηχεία

Του Γιάννη Σκουφή

Η γνωστή για τις προκλητικές της δημιουργίες Mansory επέστρεψε με ακόμα ένα εντυπωσιακό πρότζεκτ: μια Rolls-Royce Spectre με χρυσές λεπτομέρειες, πολύ ανθρακόνημα και λευκό δέρμα που ονομάζεται Spectre Equista Linea d’Oro.

Το αποτέλεσμα φωνάζει... από μακριά! Το εμπρός μέρος με την επιχρυσωμένη μάσκα, τραβά με τη μία το βλέμμα, ενώ ακόμα και το Spirit of Ecstasy έχει μεταμορφωθεί σε διαφανές χρυσό σύμβολο.

Το εμφατικό αμάξωμα συμπληρώνεται από τεράστιες 24άρες ζάντες, επενδύσεις από ανθρακόνημα και χρυσές λεπτομέρειες σε χερούλια, σπόιλερ και διαχύτη.

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια εκφράζεται με λευκό δέρμα, χρυσά φιλέτα, ξανά ένθετα από ανθρακόνημα και... χρυσούς διακόπτες. Ακόμη και οι ομπρέλες στις πόρτες διαθέτουν χρυσές λαβές.

Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο όμως είναι τα εξωτερικά ηχεία που έχουν προστεθεί κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα, με στόχο να προσομοιώνουν ήχους θερμικού κινητήρα. Έτσι, επειδή το αθόρυβο προφίλ ενός ηλεκτρικού δεν ταιριάζει στη Mansory.

Χωρίς αλλαγές στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, η Spectre Equista είναι περισσότερο έργο τέχνης παρά μηχανικό επίτευγμα. Ένα statement αυτοκίνητο που... είτε θα το λατρέψεις είτε θα το απορρίψεις.

