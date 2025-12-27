Η Honda σχεδιάζει μεγάλες αλλαγές για το 2026

Το 2026 διαγράφεται ως μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τη Honda, καθώς η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζει εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας της, με παρεμβάσεις σε βασικά μοντέλα αλλά και με την είσοδο σε μια νέα ηλεκτρική εποχή. Οι εξελίξεις αφορούν τόσο τα best seller της φίρμας όσο και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα καθορίσουν το μέλλον της.

Κεντρικό ρόλο στις αλλαγές έχει το CR-V, το οποίο αποτελεί το πιο εμπορικά επιτυχημένο μοντέλο της Honda σε παγκόσμιο επίπεδο. Το SUV, που το 2024 ξεπέρασε τις 850.000 ταξινομήσεις, ετοιμάζεται να δεχθεί facelift στη γενιά που παρουσιάστηκε το 2022.

