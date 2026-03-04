Αρίνα Σαμπαλένκα: Αρραβωνιάστηκε με τον Έλληνα σύντροφό της

Πρόταση γάμου στην κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε ο Γιώργος Φραγκούλης, ο Ελληνοβραζιλιάνος σύντροφός της.

Αρίνα Σαμπαλένκα: Αρραβωνιάστηκε με τον Έλληνα σύντροφό της
Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν η Αρίνα Σαμπαλένκα λάμβανε το βραβείο της για την κατάκτηση του τουρνουά στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, λίγο πριν το πρώτο Grand Slam, Australian Open, είχε πετάξει τις… μπηχτές της με αποδέκτη τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, ελπίζοντας πως στο μέλλον δεν θα αναφέρεται σε εκείνον ως το «αγόρι» της.

Φαίνεται πως η συγκεκριμένη στιγμή έμεινε… εντυπωμένη στον Ελληνοβραζιλιάνο σύντροφο της Λευκορωσίδας, καθώς την Τρίτη (03/03) αποφάσισε να της κάνει πρόταση γάμου και να μην είναι πλέον το αγόρι της, αλλά ο αρραβωνιαστικός της.

Το ζευγάρι έχει σχέση τα τελευταία δύο χρόνια και από την Τρίτη (03/03) έχουν κάνει το επόμενο… βήμα. «Εγώ και εσύ για πάντα», ήταν το μήνυμα της 27χρονης στα social media, η οποία ανέβασε την πρόταση που δέχθηκε από τον Γιώργο Φραγκούλη και έγινε άμεσα viral. Μάλιστα, μεταξύ αυτών που σχολίασαν ήταν και οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ.

https://www.instagram.com/reel/DVc0fVEjevW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

