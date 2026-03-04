Super League: Αυτός είναι ο διαιτητής στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί της αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί για την 24η στροφή του πρωταθλήματος της Super League και στο πιο σημαντικό ματς, αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» επιλέχθηκε μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της UEFA, ο Ισπανός, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Μάλιστα, ο Ίβηρας ρέφερι θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, για να διευθύνει ματς της Super League, μετά από έξι χρόνια και ορίστηκε και πάλι σε ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο φαληρικό γήπεδο.

Η πρώτη του φορά ήταν την 1η Δεκεμβρίου του 2019 όταν οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο ισόπαλο 1-1 με τα τέρματα των Βαλμπουενά και Ίνγκασον. Στο… πλευρό του θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, άπαντες από την Ισπανία. Τέταρτος ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στον έλεγχο του VAR θα είναι οι επίσης Ισπανοί Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίζ Αρίας.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική ορίστηκε για να σφυρίξει τη «μάχη» της 4ης θέσης μεταξύ του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού στο «Λ. Κατσώνης» της Βοιωτίας, ενώ ο Φώτης Πολυχρόνης θα είναι στο ματς της ΑΕΚ με την Λάρισα στην «Allwyn Arena».

Συνοπτικά, οι ορισμοί των διαιτητών της 24ης αγωνιστικής:

Αγωνιστική/Όμιλος Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Διαιτητής ΕΠΣ 1ος Βοηθός ΕΠΣ 2ος Βοηθός ΕΠΣ 4ος Διαιτητής ΕΠΣ VAR ΕΠΣ AVAR ΕΠΣ Παρατηρητής Διαιτησίας ΕΠΣ 24.1 18:00 ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 24.1 16:00 ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ASTERAS AKTOR FC ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24.1 17:00 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΤΑΒΕΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 24.1 19:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 24.1 21:00 ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ JOSÉ MARÍA SANCHEZ MARTINEZ ΕΠΟ RAÚL CABAÑERO MARTINEZ ΕΠΟ JUAN JOSÉ LÓPEZ MIR ΕΠΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ JAVIER IGLESIAS VILLANUEVA ΕΠΟ MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ARIAS ΕΠΟ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ 24.1 17:00 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΠΟ 24.1 18:00 ALLWYN ARENA ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

