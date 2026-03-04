Super League: Αυτός είναι ο διαιτητής στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί της αγωνιστικής

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε από την ΚΕΔ για να διευθύνει το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League.

Super League: Αυτός είναι ο διαιτητής στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί της αγωνιστικής
Eurokinissi
Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί για την 24η στροφή του πρωταθλήματος της Super League και στο πιο σημαντικό ματς, αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» επιλέχθηκε μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της UEFA, ο Ισπανός, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Μάλιστα, ο Ίβηρας ρέφερι θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, για να διευθύνει ματς της Super League, μετά από έξι χρόνια και ορίστηκε και πάλι σε ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο φαληρικό γήπεδο.

Η πρώτη του φορά ήταν την 1η Δεκεμβρίου του 2019 όταν οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο ισόπαλο 1-1 με τα τέρματα των Βαλμπουενά και Ίνγκασον. Στο… πλευρό του θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, άπαντες από την Ισπανία. Τέταρτος ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στον έλεγχο του VAR θα είναι οι επίσης Ισπανοί Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίζ Αρίας.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική ορίστηκε για να σφυρίξει τη «μάχη» της 4ης θέσης μεταξύ του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού στο «Λ. Κατσώνης» της Βοιωτίας, ενώ ο Φώτης Πολυχρόνης θα είναι στο ματς της ΑΕΚ με την Λάρισα στην «Allwyn Arena».

Συνοπτικά, οι ορισμοί των διαιτητών της 24ης αγωνιστικής:

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
24.109/03/202618:00ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣΛΑΡΙΣΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣΚΟΖΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣΗΠΕΙΡΟΥ
24.108/03/202616:00ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣASTERAS AKTOR FCΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣΗΠΕΙΡΟΥΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥΧΑΝΙΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣΑΘΗΝΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24.108/03/202617:00ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣΠΑΕ ΟΦΗ 1925ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣΠΕΛΛΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΤΑΒΕΛΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣΠΕΛΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣΑΧΑΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣΠΕΛΛΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
24.108/03/202619:00ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΠ.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΗΝΩΝ
24.108/03/202621:00ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΕ ΠΑΟΚJOSÉ MARÍA SANCHEZ MARTINEZΕΠΟRAÚL CABAÑERO MARTINEZΕΠΟJUAN JOSÉ LÓPEZ MIRΕΠΟΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣJAVIER IGLESIAS VILLANUEVAΕΠΟMIGUEL ÁNGEL ORTIZ ARIASΕΠΟΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥΕΠΟ
24.107/03/202617:00ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣΠΑΕ ΑΡΗΣΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΑΘΗΝΩΝΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣΗΜΑΘΙΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΣΠΙΕΡΙΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣΠΕΛΛΑΣΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣΕΠΟ
24.107/03/202618:00ALLWYN ARENAΠΑΕ ΑΕΚΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣΠΙΕΡΙΑΣΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΘΗΝΩΝΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΒΟΙΑΣΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣΑΘΗΝΩΝΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

