Συνεργάτης του Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ»

Ο Μοχάμεντ Μοχμπάρ , ανώτερος σύμβουλος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ και δεν σκοπεύει να διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς και δεν έχουμε καμία πρόθεση να διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε σε τηλεοπτικά σχόλια στην κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επεσήμανε ότι το Ιράν θα μπορούσε «να συνεχίσει τον πόλεμο όσο κι αν διαρκέσει, όπως ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια του οκτώ ετών πολέμου με το Ιράκ».