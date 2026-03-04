NBA: Πήραν το θρίλερ με Πέλικανς και φτιάχνουν σερί οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα και λύγισαν τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς 110-101, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους σε ένα παιχνίδι που γύρισε από το… χείλος της ήττας.

NBA: Πήραν το θρίλερ με Πέλικανς και φτιάχνουν σερί οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights
AP Photo/Mark J. Terrill
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του στην τελική ευθεία. Σταθερή αξία για ακόμη ένα βράδυ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που πρόσθεσε 21 πόντους, μαζί με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συνεχίζοντας να «γράφει» ιστορία στα παρκέ του NBA.

Οι Λέικερς βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ στην τέταρτη περίοδο, έχοντας ήδη υποπέσει σε 21 λάθη, όμως η αντίδρασή τους ήταν εντυπωσιακή. Με σερί 14 αναπάντητων πόντων και επιμέρους 24-7 στα τελευταία λεπτά, άλλαξαν πλήρως τη ροή του αγώνα και «καθάρισαν» τη νίκη.

Ο Όστιν Ριβς, αν και ξεκίνησε άστοχα με 0/8 σουτ, βρήκε ρυθμό όταν η μπάλα «έκαιγε» και τελείωσε το ματς με 15 πόντους. Καθοριστικά αποδείχθηκαν και τα μεγάλα τρίποντα των Μάρκους Σμαρτ και Ντόντσιτς στο τελευταίο δίλεπτο, που «σφράγισαν» το αποτέλεσμα. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του ΝτιΆντρε Έιτον με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, σε μια βραδιά που η ομάδα του Λος Άντζελες έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Για τους Πέλικανς, ο Ζάιον Γουίλιαμσον επέστρεψε από απουσία ενός αγώνα λόγω προβλήματος στον αστράγαλο και σημείωσε 24 πόντους. Ο Τρέι Μέρφι ΙΙΙ πρόσθεσε 21 και ο Σάντικ Μπέι 18, όμως η Νέα Ορλεάνη «κόλλησε» στο πιο κρίσιμο σημείο. Παρότι προηγήθηκε με οκτώ πόντους λίγο μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου, έμεινε χωρίς σκορ για 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα — διάστημα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζέιμς ευστόχησε σε 8 από τα 12 σουτ εντός πεδιάς και πλέον απέχει μόλις δύο καλάθια από τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, που κατέχει το ιστορικό ρεκόρ εύστοχων σουτ στο NBA (15.837).

Τέλος, ο Ντόντσιτς χρεώθηκε με την 14η τεχνική ποινή της σεζόν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την αυτόματη τιμωρία, καθώς στις 16 τεχνικές ποινές προβλέπεται αποκλεισμός ενός αγώνα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χόρνετς-Μάβερικς 117-90

Καβαλίερς-Πίστονς 113-109

Μάτζικ-Oυίζαρντς 126-109

Χιτ-Νετς 124-98

Ράπτορς-Νικς 95-111

Μπουλς-Θάντερ 108-116

Τίμπεργουλβς-Γκρίζλις 117-110

Σίξερς-Σπερς 91-131

Λέικερς-Πέλικανς 110-101

Κινγκς-Σανς 103-114

