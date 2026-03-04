Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο λίγο μετά την απόφαση της δίκης για τη Χρυσή Αυγή

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στο Εφετείο Αθηνών καθώς υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα.

Ως εκ τούτου στο Εφετείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την απόφαση της δίκης για τη Χρυσή Αυγή.

Μετά από μια μακρά και σύνθετη δικαστική πορεία, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επιβεβαίωσε την κρίση του πρώτου βαθμού, ότι η Χρυσή Αυγή δεν λειτούργησε μόνο ως ένα κόμμα με ακραία ρητορική, αλλά ως εγκληματική οργάνωση με δομή, ιεραρχία και επιχειρησιακή συνοχή.



Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέληξε στην ενοχή επτά προσώπων για το αδίκημα του άρθρου 187 ΠΚ, κρίνοντας ότι επτά πρόσωπα συγκροτούσαν τον διευθυντικό πυρήνα της οργάνωσης: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Συνολικά, 42 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους 11 πρώην βουλευτές: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης.

Διαβάστε επίσης