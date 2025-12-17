Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας ζητά ξανά την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων

Την πλήρη επιβεβαίωση του κατηγορητηρίου είδε και σε δεύτερο βαθμό ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου, που κατά την ολοκλήρωση της αγόρευσης της ζήτησε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως ακριβώς είχε κριθεί και πρωτοδίκως.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται αφορούν τη συγκρότηση και δράση εγκληματικής οργάνωσης, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και τη δολοφονική επίθεση κατά Αιγυπτίων αλιεργατών. Στο σημερινό σκέλος της αγόρευσής της, η εισαγγελέας προχώρησε σε εκτενή και εξατομικευμένη ανάλυση του ρόλου κάθε πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αξιοποιώντας δημόσιες δηλώσεις, συγκεκριμένες ενέργειες και πραγματικά περιστατικά, ενώ παράλληλα αποδόμησε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που προβλήθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αρχηγό της οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο, τονίζοντας ότι υπήρξε ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Χρυσής Αυγής, με πλήρη γνώση και έλεγχο των όσων διαδραματίζονταν στο εσωτερικό της. Όπως επισήμανε, διακήρυττε επανειλημμένα και χωρίς περιστροφές τη ναζιστική του ιδεολογία, ενώ τα λεγόμενά του παρουσίαζαν διττή όψη, καθώς μεταβάλλονταν ανάλογα με το ακροατήριο, αποδίδοντας εκ των υστέρων τις τοποθετήσεις του σε παρερμηνείες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οργάνωση επιδίωκε, μέσω της βίας, να υποκαταστήσει το κράτος, φτάνοντας μέχρι και στον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί ακόμη και θεσμικά πολιτικά πρόσωπα, όπως τον τότε δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη.

Ολοκληρώνοντας την τετραήμερη αγόρευσή της, η εισαγγελέας τόνισε με έμφαση ότι οι κατηγορούμενοι, και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι η Δημοκρατία, η οποία μάλιστα στα νεανικά του χρόνια του επέδειξε επιείκεια, «μπορεί να είναι ατελής, εύθραυστη και σύνθετη, παραμένει όμως ανώτερη ακριβώς επειδή παρέχει τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών της».

