Δούκισσα Νομικού: «Το δικό μου φως βρίσκεται σε αυτή την αγκαλιά» – Η ανάρτηση με τα παιδιά της

Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με τα δύο παιδιά της, Σάββα και Αναστασία, θέλοντας να ευχηθεί, με αφορμή τη σημερινή εορτή των Θεοφανίων.

Η παρουσιάστρια περνά τις διακοπές της σε έναν εξωτικό προορισμό με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα δύο παιδιά τους, όπως είχε ενημερώσει με ανάρτησή της πριν λίγες ημέρες, χωρίς να αποκαλύπτει το μέρος που βρίσκεται.

Σήμερα, 6 Ιανουαρίου η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε ένα νέο στιγμιότυπο από τις διακοπές της, στο οποίο βλέπουμε τα παιδιά της, Σάββα και Αναστασία να περπατούν αγκαλιασμένα.

«Το δικό μου φως βρίσκεται σε αυτή την αγκαλιά. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να φωτίσει τις καρδιές όλων όπως αυτή η αγκαλιά φωτίζει τη δική μου», έγραψε η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας στη νέα της ανάρτηση.

https://www.instagram.com/p/DTK4Nkjk3Hp/

