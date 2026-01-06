Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει εντελώς γυμνή με «αέρα» Μέριλιν Μονρόε

Η Σίντνεϊ Σουίνι γιόρτασε τις δύο πρόσφατες κινηματογραφικές της πρεμιέρες — «The Housemaid» και «Christy Martin» — στο Ετήσιο Τεύχος Καλύτερων Ερμηνειών του «W Magazine», που κυκλοφόρησε στις 6 Ιανουαρίου.

Στο καλλιτεχνικό concept της συνέντευξής της για το εξώφυλλο, η 28χρονη ηθοποιός ποζάρει εντελώς γυμνή, φορώντας μόνο ένα εντυπωσιακό κολιέ Chopard.

https://www.instagram.com/p/DTLMZ4pFMCv/

Το ξανθό καρέ της ήταν χτενισμένο σε vintage pin-up μπούκλες, στο στιλ της εμβληματικής εμφάνισης της Μέριλιν Μονρόε. Άλλωστε, η Σουίνι είχε ήδη εμπνευστεί από το αστέρι της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, φορώντας ένα λευκό φόρεμα Galia Lahav στην πρεμιέρα του «The Housemaid» τον Δεκέμβριο.

Η Sydney Sweeney / AP

Στη συνέντευξή της στο W Magazine, η ηθοποιός μίλησε για το πώς αποστασιοποιείται από τους ρόλους της στο τέλος της ημέρας, ειδικά μετά τη συμμετοχή της στη βιογραφική ταινία για τη θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν.

«Πάντα εκπαιδεύω τον εαυτό μου να διαχωρίζω όσο μπορώ τον εαυτό μου από τους χαρακτήρες μου και να μην βάζω τις δικές μου σκέψεις ή αναμνήσεις σε μια σκηνή. Αυτό μου επιτρέπει να ξέρω ότι ο χαρακτήρας είναι αυτός που βιώνει εκείνες τις στιγμές, τα συναισθήματα και τα σενάρια — όχι εγώ. Όταν λένε “Cut”, μπορώ απλώς να βγω από αυτό και να επιστρέψω στη Σιντ», είπε.

Η Sydney Sweeney / AP

Ωστόσο, λόγω της δραματικής μεταμόρφωσης που απαιτούσε η ταινία, η Σουίνι ανέφερε ότι ένιωθε πως «κατά κάποιον τρόπο συνέχιζε να γυρίζει σπίτι ως Κρίστι». «Αλλά τα συναισθήματα, οι μάχες και τα τραύματα που πέρασε, προσπάθησα να μην τα παίρνω μαζί μου στο σπίτι», πρόσθεσε.

Μήνες πριν από την κυκλοφορία του εντυπωσιακού εξωφύλλου, η Σουίνι είχε σχολιάσει τις πρόσφατες φήμες για πλαστικές επεμβάσεις στην εμφάνισή της.

Η Sydney Sweeney / AP

Σε συνέντευξή της στο Allure τον Δεκέμβριο, διέψευσε κάθε εικασία ότι «έχει κάνει κάποια επέμβαση». Ο λόγος που δεν έχει προχωρήσει σε αισθητικές παρεμβάσεις; «Φοβάμαι τόσο πολύ τις βελόνες, δεν έχετε ιδέα».

