Ashab Al Yamim: Ποια είναι η τρομοκρατική ομάδα που στοχοποιεί συναγωγές στην Ευρώπη

Snapshot Η νέα σιιτική τρομοκρατική ομάδα Ashab Al Yamim ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε συναγωγές στη Λιέγη του Βελγίου και στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας αυτή την εβδομάδα.

Η ομάδα δεν είχε προηγούμενη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τα βίντεο των επιθέσεων εμφανίστηκαν σε κανάλια του σιιτικού άξονα συνδεδεμένα με τη Χεζμπολάχ και τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το λογότυπο της Ashab Al Yamim μοιάζει με αυτά ιρανικών τρομοκρατικών οργανώσεων, υποδηλώνοντας πιθανή σύνδεση με το Ιράν.

Η ομάδα καλεί σε τζιχάντ με αποσπάσματα από το Κοράνι, αλλά η δήλωσή της έχει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως η απουσία ημερομηνίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ομάδα μπορεί να λειτουργεί ως πληρεξούσιος του Ιράν, με τις επιθέσεις να έχουν σκοπό την πρόκληση φόβου στην εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Η οργάνωση Ashab Al Yamim (Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων του Δικαίου) ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, από μια συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου τη Δευτέρα μέχρι την εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας την Παρασκευή. Η ομάδα φαινομενικά δεν υπήρχε πριν από αυτή την εβδομάδα και δεν έχει δικά της κανάλια στο Telegram ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως, τέτοιες ομάδες δημιουργούν κανάλια αμέσως.

Παρ 'όλα αυτά, τα βίντεο από τις αντίστοιχες επιθέσεις εμφανίστηκαν γρήγορα σε κανάλια του σιιτικού άξονα στο Telegram, όπως αυτά που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ ή τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC). Αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ της Ashab Al Yamim και οργανώσεων που σχετίζονται με το Ιράν.

Το όνομα Ashab Al Yamim μεταφράζεται ως «Σύντροφοι του Δικαίου» ή «Λαός του Δικαίου». Ο Ohad Merlin, ερευνητής MENA στο περιφερειακό πρόγραμμα του MIND Israel, εξήγησε στην Jerusalem Post ότι το Κοράνι χρησιμοποιεί συχνά τους όρους. Η συγκεκριμένη αραβική ονομασία εμφανίζεται επίσης στο Κοράνι στο Al Waqi'ah 56:28.

A group calling itself "The Islamic Movement of the Companions of the Right" appears to claim responsibility for a bombing on a synagogue in Liege, Belgium on Monday.

My initial impression is that the logo is a near carbon copy of terrorist groups associated with the… pic.twitter.com/oowi7J3uIK — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 11, 2026

Το λογότυπο της ομάδας απεικονίζει ένα τεντωμένο χέρι που κρατά ένα τουφέκι, το οποίο δείχνει προς τα δεξιά. Πίσω από αυτό υπάρχει μια εικόνα της υδρόγειου σφαίρας. Αυτό το λογότυπο φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των λογότυπων των ιρανικών τρομοκρατικών ομάδων ή των ομάδων Ισλαμικής Αντίστασης υπό την ηγεσία του Ιράν. Η Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν διαθέτουν όλα την ίδια εικόνα.

Μια αξιοσημείωτη απόκλιση με το λογότυπο του Ashab Al Yamim είναι ότι διαθέτει ένα συγκεκριμένο μοντέλο τυφεκίου: ένα τυφέκιο Dragunov. Ένα τυφέκιο SVD ή Dragunov είναι ένα σοβιετικό ημιαυτόματο τυφέκιο που εκτιμάται μεταξύ ορισμένων ομάδων στη Μέση Ανατολή , αλλά είναι σημαντικά λιγότερο συνηθισμένο στην Ευρώπη.

Μετά την επίθεση στη Λιέγη, η ομάδα δημοσίευσε μια δήλωση: «Στο όνομα του Θεού, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου, "Βγείτε μπροστά, είτε ελαφριά είτε βαριά, και αγωνιστείτε με τον πλούτο σας και τη ζωή σας στο δρόμο του Θεού". Ο Παντοδύναμος Θεός είπε την αλήθεια. Ω, μουτζαχεντίν του Ισλάμ, ω, ιππότες των σκιών, υπερασπιστείτε τη θρησκεία σας. Σηκωθείτε, με την άδεια του Θεού, για τζιχάντ στο μονοπάτι Του. Προχωρήστε εκεί που βρίσκει καταφύγιο το σκοτάδι και αφήστε το φως της αλήθειας να αποκαλυφθεί μέσα από τη δύναμή σας και διαδώστε τη δικαιοσύνη και το φως σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εμπιστευτείτε τον Θεό.»

Είναι σύνηθες για τις ομάδες Ισλαμικής Αντίστασης να περιλαμβάνουν αποσπάσματα ή αποσπάσματα από το Κοράνι στις δηλώσεις τους, καθώς και ύμνους για τον Αλλάχ. Αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα καλεί σε τζιχάντ - και πάλι, σύμφωνα με άλλες ομάδες.

Η δήλωση ωστόσο, έχει αρκετές ασυνήθιστες πτυχές. «Η δήλωση ξεκινά με τον τυπικό έπαινο για τον Θεό, ο οποίος φαίνεται νόμιμος ή αυθεντικός, καλεί σε τζιχάντ, ωστόσο δεν έχει ημερομηνία στο τέλος», δήλωσε στην Jerusalem Post ο Joe Truzman, ανώτερος αναλυτής στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (FDD), το οποίο ειδικεύεται σε παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες και ιρανικές οργανώσεις πληρεξουσίων.

«Γενικά, με τις ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, ή ακόμα και με τις ομάδες που προβάλλουν, προσπαθούν τουλάχιστον να φαίνονται αυθεντικοί. Στις δηλώσεις τους, υπάρχει πάντα μια ημερομηνία στο τέλος, και υπάρχουν πάντα μικρές δηλώσεις που λένε αυτές οι ομάδες στο τέλος. Δεν το βλέπεις καθόλου αυτό στη δήλωση.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν έχει καθιερωμένο μοτίβο χρήσης πληρεξουσίων για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον στόχων του στο εξωτερικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα ήταν η βομβιστική επίθεση στην Αργεντινο-ισραηλινή ένωση, ένα εβραϊκό κοινοτικό κέντρο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, στις 18 Ιουλίου του 1994. Ογδόντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το 2024, ένα δικαστήριο της Αργεντινής αποφάνθηκε ότι το Ιράν διηύθυνε την επίθεση και ότι η Χεζμπολάχ την πραγματοποίησε.

Politie pakt vier verdachten op voor explosie bij synagoge in Rotterdam https://t.co/4pjs4tZBTf pic.twitter.com/KgkM1Wi2OX — De Telegraaf (@telegraaf) March 13, 2026

Συχνά, οι ομάδες πληρεξουσίων του Ιράν εμφανίζονται από το πουθενά και στη συνέχεια φαινομενικά εξαφανίζονται μετά την τέλεση της τρομοκρατικής πράξης. «Το Ιράν δραστηριοποιείται εκτενώς, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ευρώπη και, προφανώς, στη Λατινική Αμερική, επομένως το Ιράν, το IRGC, έχουν τις δυνατότητες να κάνουν κάτι τέτοιο», εξήγησε ο Truzman.

Οι ιρανικές οργανώσεις-πληρεξούσιοι και το δίκτυό τους στην περιοχή έχουν ομάδες-βιτρίνες και ψεύτικες οργανώσεις για να προσπαθήσουν να καλύψουν ή να αποκρύψουν ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από μια επίθεση. Μια άλλη παράξενη πτυχή είναι το βίντεο. Ενώ φέρει τα χαρακτηριστικά των τυπικών βίντεο τρομοκρατίας - για παράδειγμα, χρησιμοποιεί απειλητική μουσική και δεν περιλαμβάνει ομιλία - το πραγματικό περιεχόμενο είναι λιγότερο βίαιο από το κανονικό. Τα βίντεο της Χεζμπολάχ και της Χαμάς συνήθως περιλαμβάνουν πιο απειλητικό περιεχόμενο, αλλά, στην περίπτωση της Λιέγης και του Ρότερνταμ, κανείς δεν τραυματίστηκε και οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε κτήρια τη νύχτα.

Ο Τρούζμαν υποστήριξε ότι αυτό ίσως λειτουργεί ως προπαγάνδα, καθώς «μπορεί να δημιουργήσει φόβο στο μυαλό της εβραϊκής κοινότητας». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα δεδομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν και δεδομένου του γεγονότος ότι το Ιράν έχει απειλήσει να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες στο εξωτερικό. «Δεν πρόκειται για τεράστιες επιθέσεις, αλλά θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως προειδοποίηση», κατέληξε.

