Παπαθανάσης για Chevron: Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, υπέρ της κύρωσης των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy για τις περιοχές «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2».

Κατά την ομιλία του, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η κύρωση των συγκεκριμένων συμβάσεων συνιστά μια στρατηγική επιλογή με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα, η οποία ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Όπως τόνισε, η απόφαση της Chevron, μίας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, να επενδύσει στην Ελλάδα αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα λογίζεται διεθνώς ως αξιόπιστος εταίρος, ασφαλής επενδυτικός προορισμός και κρίσιμος πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο βουλευτής επεσήμανε ότι, σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και διεθνών ενεργειακών αβεβαιοτήτων, η χώρα μας δεν μπορεί να επιλέξει την αδράνεια. Αντιθέτως, οφείλει να αξιοποιήσει με σχέδιο, ρεαλισμό και εθνική σοβαρότητα όλες τις δυνατότητές της, ενισχύοντας ταυτόχρονα τόσο την πράσινη μετάβαση όσο και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη γεωπολιτική διάσταση των συμβάσεων, σημειώνοντας ότι η οργανωμένη και θεσμική αξιοποίηση των θαλάσσιων περιοχών νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης συνιστά έμπρακτη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, με βάση το διεθνές δίκαιο και με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα.

Παράλληλα, ανέδειξε και την οικονομική σημασία της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι, σε περίπτωση εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων, το ελληνικό Δημόσιο θα έχει ουσιαστικά οφέλη μέσα από έσοδα, φορολογική απόδοση, μισθώματα και ευρύτερη αναπτυξιακή κινητικότητα, ενώ θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και θα ενισχυθεί συνολικά το παραγωγικό και τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας.

Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική ευθύνης και ρεαλισμού, μακριά από ιδεοληψίες και εύκολες συνθηματολογίες, συνδυάζοντας την πράσινη μετάβαση με την αξιοποίηση των εθνικών ενεργειακών δυνατοτήτων, υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και πλήρη θεσμική εποπτεία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα δυναμώνει, μεγαλώνει, ισχυροποιείται. Γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά».

Ολόκληρη η παρέμβασή του ανέδειξε τη σταθερή θέση ότι η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της εποχής με αυτοπεποίθηση, στρατηγικό σχέδιο και εθνική υπευθυνότητα, προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενεών.

