Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Κωνσταντινόπουλος πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ - Δεν διεγράφη για τις απόψεις του

Οι πολλαπλές αντιδράσεις στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, οδήγησαν την ηγεσία του κόμματος να προχωρήσει σε διευκρινήσεις έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί ότι δεν ποινικοποιείται η διαφορετική άποψη.

Με μια διαρροή που περιέχει ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις, ακόμη και για ένα στέλεχος που διεγράφη, η Χαριλάου Τρικούπη τον χαρακτηρίζει για μία ακόμη φορά «υπονομευτή» και τον κατηγορεί για «μάχη οπισθοφυλακών, λευκή απεργία και συστηματικό τράβηγμα του χαλιού».

Όπως τονίζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του». Ουσιαστικά δηλαδή, η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει στη θέση ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος λειτουργούσε συνειδητά σε κατεύθυνση «προστασίας» της κυβέρνησης από την κριτική του ΠΑΣΟΚ, υποννοώντας και το ενδεχόμενο ένταξής του στη ΝΔ.

Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «προχθές, επέλεξε και πάλι τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης, την ίδια ώρα που:

-αποκαλυπτόταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόκρυψη επιβαρυντικών εγγράφων,

-διεξαγόταν η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που εκθέτει βαρύτατα την κυβέρνηση,

-αναδεικνύονταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή τα μεμπτά σημεία των νέων συμβάσεων υδρογονανθράκων».

«Ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ας μην συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, «λευκή απεργία» και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας», καταλήγουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης