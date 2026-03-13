Ποδηλάτισσα στην Ισπανία χάνει τον έλεγχο και στέκεται στο χείλος του γκρεμού - Βίντεο

Στιγμές αγωνίας έζησε η ποδηλάτισσα και influencer Cecilia Sopeña στην Ισπανία, όταν έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου της κατά τη διάρκεια διαδρομής και βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα 360 μοιρών που είχε τοποθετημένη στο ποδήλατό της, αποτυπώνοντας καρέ καρέ την πτώση της σε απότομη πλαγιά.

Η Sopeña, που κατάγεται από την Καρταχένα και το τελευταίο διάστημα δημοσιεύει συχνότερα περιεχόμενο σχετικό με την ποδηλασία, γλίστρησε σε σημείο με σαθρό έδαφος κοντά στη θάλασσα, στην περιοχή της Μούρθια. Όπως ανέφερε η ίδια μετά το συμβάν, το έδαφος υποχώρησε κάτω από τη ρόδα του ποδηλάτου της, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση.

Παρά τη σφοδρότητα της στιγμής, η πτώση δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία. Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να συγκρατηθεί πιάνοντας έναν βράχο, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το ποδήλατό της, αποφεύγοντας την πτώση σε μεγαλύτερο βάθος.







https://www.instagram.com/reel/DV0CeWdD0_7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανακούφιση για την έκβαση του περιστατικού αλλά και προβληματισμό για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδρομή. Η ίδια η Sopeña παραδέχθηκε δημοσίως ότι έζησε μια εξαιρετικά δύσκολη εμπειρία, ενώ ζήτησε συγγνώμη και για το γεγονός ότι δεν φορούσε κράνος τη στιγμή του συμβάντος, αναγνωρίζοντας ότι η εικόνα που μετέδωσε δεν ήταν η σωστή.

