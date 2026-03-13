Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 38χρονος για τον βιασμό 14χρονης - Την προσέγγισε με ένα... γατάκι
Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, κατηγορούμενος για τον βιασμό ενός 14χρονου κοριτσιού. Η σύλληψη έγινε μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του, με τις αρχές να ερευνούν τη σοβαρή υπόθεση.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο δράστης προσέγγισε την ανήλικη τον Μάιο του 2025 μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η επικοινωνία ξεκίνησε με αφορμή μια ανάρτηση της 14χρονης σχετικά με την υιοθεσία ενός γατιού, γεγονός που του επέτρεψε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.
Καθώς η επικοινωνία μεταξύ τους εξελισσόταν, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ανηλικότητα του παιδιού και με διάφορα προσχήματα την εξανάγκασε σε αδικήματα σεξουαλικής φύσης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, οδηγώντας στη σύλληψή του και την παραπομπή του στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.