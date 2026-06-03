Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενούσε «κέντρο ελέγχου και διοίκησης», ενώ αυτό πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα στον Κόλπο του Ομάν, ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν την Τετάρτη.

Το Ιράν δηλώνει ότι το ναυτικό του έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο που φιλοξενούσε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου», καθώς αυτό πλησίαζε τα χωρικά ύδατα της χώρας στη Θάλασσα του Ομάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη έπειτα από αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων και την «παραβίαση των κανονισμών του Στενού του Ορμούζ», σύμφωνα με την αναφορά του Tasnim.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ουάσιγκτον.

Αραγτσί (Ιράν): «Οι επιθέσεις μας είναι αμυντικές επιθέσεις εναντίον τοποθεσιών που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για να επιτεθούν»

Οι ιρανικές δυνάμεις «διεξάγουν αμυντικά πλήγματα εναντίον τοποθεσιών που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτική θαλάσσια κυκλοφορία και να παραβιάζουν την εκεχειρία», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών,Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, στο X , δημοσιεύοντας ένα βίντεο με ένα απόσπασμα από την ακρόαση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Κογκρέσο σχετικά με τη σύγκρουση με την Τεχεράνη. «Οποιαδήποτε εχθρική πράξη θα λάβει άμεση και αποφασιστική απάντηση. Αυτό που οι κυρώσεις και ο πόλεμος δεν κατάφεραν να επιτύχουν, δεν θα επιτευχθεί με περαιτέρω πόλεμο», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

ΗΠΑ: «125 πλοία ανακατευθύνθηκαν και 6 κρατήθηκαν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν»

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 125 εμπορικά πλοία και έχουν συλλάβει έξι από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στην τακτική της ενημέρωση για το X.

Η CENTCOM απορρίπτει την άρνηση του Ιράν για επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ απέρριψε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι δεν επιτέθηκε στον τερματικό σταθμό επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ και ότι η ζημιά προκλήθηκε από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραύλων.

«Το Ιράν έπληξε το πολιτικό αεροδρόμιο με drones σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

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