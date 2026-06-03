Κουβέιτ: Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο - Ένας νεκρός από την ιρανική επίθεση

Snapshot Ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό, τραυματίες και υλικές ζημιές σε πολιτικές υποδομές, κυρίως στο διεθνές αεροδρόμιο.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επαναλειτουργεί εν μέρει μετά από σοβαρές ζημιές στον τερματικό σταθμό 1 και προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι πτήσεις της Kuwait Airways έχουν ξαναρχίσει μετά την αποτίμηση των ζημιών και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε την επίθεση και τόνισε ότι η ασφάλεια και η κυριαρχία της χώρας αποτελούν κόκκινες γραμμές.

Δεν διευκρινίστηκαν οι διπλωματικές αποστολές που υπέστησαν ζημιές από την επίθεση. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η επίθεση είχε στόχο «πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας έναν νεκρό και τραυματίες όπως και υλικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο καταδίκασε «την ιρανική επίθεση».

The aftermath of Kuwait International Airport following Iranian attack. pic.twitter.com/EeDAiXPeZY — Open Source Intel (@Osint613) June 3, 2026

«Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή», τόνισε. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών δεν διευκρινιζόταν ποιες διπλωματικές αποστολές υπέστησαν ζημιές.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν από το αεροδρόμιο της χώρας, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από τις ιρανικές επιθέσεις, με τις εικόνες να δείχνουν το χάος που επικρατεί σε σημεία του σταθμού.

Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.



They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.



Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 3, 2026

Μερική επαναλειτουργία του αεροδρομίου

Στο μεταξύ οι αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρει μετά την ιρανική επίθεση που είχε στόχο έναν από τους τερματικούς του σταθμούς.

Οι πτήσεις της Kuwait Airways έχουν ξεκινήσει και πάλι «αφού οι τεχνικές ομάδες και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την αποτίμηση των ζημιών και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της λειτουργίας» του αεροδρομίου, επεσήμανε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο Χ.

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε επισημάνει ότι από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στο κτίριο του τερματικού σταθμού 1 του αεροδρομίου.

Λόγω της επίθεσης η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

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