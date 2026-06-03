Mπαχρέιν, Κουβέιτ και ΗΑΕ αναστέλλουν τις πτήσεις μετά τις ιρανικές επιθέσεις

Καπνός υψώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από επίθεση με drone σε αποθήκη καυσίμων στην πόλη του Κουβέιτ, στις 25 Μαρτίου του 2026

Snapshot Οι πτήσεις προς το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ ανεστάλησαν πλήρως λόγω κλιμάκωσης στρατιωτικών εντάσεων και απειλών ασφαλείας στην περιοχή.

Ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς.

Οι αμερικανικές και περιφερειακές δυνάμεις ανέκοψαν ή εξουδετέρωσαν πολλούς από τους εκτοξευθέντες ιρανικούς πυραύλους και drones.

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της περιοχής συνέστησαν στους επιβάτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και να παρακολουθούν επίσημες ενημερώσεις για τις πτήσεις.

Η κατάσταση αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της αεροπορίας στον Περσικό Κόλπο, έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Οι πτήσεις προς το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανεστάλησαν νωρίς την Τετάρτη μετά από μια απότομη κλιμάκωση των περιφερειακών στρατιωτικών εντάσεων, με τα αεροδρόμια να σταματούν όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αραβικών μέσων ενημέρωσης, οι λειτουργίες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, καθώς και στα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, ανεστάλησαν πλήρως λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας. Η απόφαση φέρεται να ελήφθη μετά την ενεργοποίηση σειρήνων αεροπορικής επιδρομής σε αρκετές πόλεις και την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών, μετέδωσε το πρακτορείο WANA.

Οι μεγάλες περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Emirates, Air Arabia και Kuwait Airways, εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις προτρέποντας τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν στα αεροδρόμια και να ακολουθούν τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας για ενημερώσεις σχετικά με τα δρομολόγια πτήσεων και τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις.

Η εκτεταμένη διαταραχή της εναέριας κυκλοφορίας έρχεται μετά από μια σειρά στρατιωτικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με αναφορές, οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε διάφορες χώρες της περιοχής μετά από αυτό που η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως παραβίαση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ μέσω επίθεσης σε ιρανικό πετρελαιοφόρο. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της αεροπορίας και την ασφάλεια των αεροπορικών διαδρομών στον Περσικό Κόλπο, έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς διαδρόμους στον κόσμο.

Μια ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πυραύλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τραυματισμούς και αναγκάζοντας τις αρχές να εκτρέψουν πτήσεις, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ. Η επίθεση προκάλεσε «σοβαρές ζημιές» στο κτίριο T1 του αεροδρομίου, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο την Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς το Κουβέιτ έπεσαν απότομα ή διασπάστηκαν καθ' οδόν, και τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς τους γειτονικούς της περιοχής, αλλά όλοι απέτυχαν να πλήξουν στόχους. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νησί Κεσμ σε απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν και απέκρουσαν πολλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones.