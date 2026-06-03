Ένταση Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το θέρετρο του γαμπρού Τραμπ στο Ζβέρνετ: «Ψευδείς ειδήσεις»

Η συζήτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα με δημοσιογράφο του CNN International εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αντιδράσεις για το επενδυτικό εγχείρημα στην περιοχή του Ζβέρνετ.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αντέδρασε στις ερωτήσεις που αφορούσαν το υπό κατασκευή τουριστικό θέρετρο, υποστηρίζοντας επανειλημμένα ότι δεν υφίσταται κανένα εγκεκριμένο έργο και ότι οι σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούν αποτελούν προϊόν παραπληροφόρησης. Μάλιστα, χαρακτήρισε το οπτικό υλικό που προβλήθηκε από το διεθνές δίκτυο ως αποτέλεσμα παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων.

Ο Ράμα συνέδεσε το φαινόμενο αυτό με ευρύτερες πρακτικές που, όπως ανέφερε, εντάσσονται σε μορφές «υβριδικού πολέμου», επισημαίνοντας ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινούνται εικόνες και σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Εξήγησε ότι η αναφερόμενη ομάδα επενδυτών δεν αποτελείται μόνο από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, αλλά και άλλους επενδυτές.

Ο Ράμα τόνισε ότι η πρόκληση δεν είναι να χτίσουμε μια πόλη ή να «ρίξουμε τσιμέντο πάνω στα κεφάλια των φλαμίνγκο», αλλά να αποδείξουμε ότι η ανάπτυξη και η φύση μπορούν να συνυπάρχουν και να χρειάζονται η μία την άλλη, παρέχοντας ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν τη φύση με σεβασμό. Επανέλαβε ότι το έργο δεν υπάρχει ακόμη και ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Αντιδρώντας στην αναφορά του Politico για έρευνα, ο Ράμα δήλωσε ότι η έρευνα της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς αφορά έναν από τους γαιοκτήμονες, μια ιδιωτική γη που, σύμφωνα με τον ίδιο, πουλήθηκε μέσω διαφανών τραπεζικών συναλλαγών, και ότι η έρευνα δεν αφορά την επένδυση, το έργο, τον Κούσνερ ή τον Τραμπ, όπως παρουσιάζονται σε ορισμένα συγκλονιστικά ρεπορτάζ.

Η στιχομυθία μεταξύ του Αλβανού πρωθυπουργού και του δημοσιογράφου του CNN:

Έντι Ράμα:

Ακούστε, σας ευχαριστώ που δείξατε αυτό το βίντεο, επειδή είναι ακριβώς το πορτρέτο κάποιου που είναι παραπληροφορημένος ή μέρος αυτών που παραπληροφορούν. Γιατί, πρώτα απ 'όλα, δεν υπάρχει κανένα έργο. Μιλάτε για ένα έργο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από ψευδείς εικόνες που δημιουργούνται και διανέμονται στα κοινωνικά δίκτυα στην Αλβανία, επειδή βρισκόμαστε σε έναν υβριδικό πόλεμο.

Όσον αφορά το έργο…

Δημοσιογράφος:

Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, το έργο δεν θα συνεχιστεί;

Ράμα:

Και πάλι, δεν υπάρχει ακόμη κανένα έργο. Δεν υπάρχει κανένα έργο.

Δημοσιογράφος:

Θέλω να σας ακούσω, κύριε πρωθυπουργέ, αλλά προσπαθώ να διευκρινίσω...

Ράμα:

Θέλεις να με ακούσεις ή απλώς θέλεις να μιλήσουμε;

Δημοσιογράφος:

Θέλω να σας ακούσω, αλλά προσπαθώ να διευκρινίσω για τους τηλεθεατές μας. Μας κατηγορείτε για ψευδείς ειδήσεις και προσπαθώ να καταλάβω αν το έργο συνεχίζεται ή έχει σταματήσει. Διότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Politico, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς στην Αλβανία έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτό το έργο. Πώς μπορεί το έργο να συνεχιστεί υπό αυτές τις συνθήκες;

Ράμα:

Και πάλι, δεν θέλεις να ακούσεις. Είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα. Δεν σου επιτίθεμαι. Σου λέω την αλήθεια. Και μέχρι να μου δείξεις το έργο, πρέπει να με ακούσεις, γιατί δεν υπάρχει έργο.

Για τη δημιουργία αυτού του έργου, η ομάδα, η οποία αποτελείται όχι μόνο από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, αλλά και από άλλους ιδιαίτερα σεβαστούς επενδυτές, έχει προσλάβει πέντε από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο σήμερα: Kengo Kuma από την Ιαπωνία, Bjarke Ingels από τη Δανία, Emre Arolat από την Τουρκία, K-Studio από την Ελλάδα, Jean Nouvel από τη Γαλλία.

Συνεργάζονται με κορυφαίους περιβαλλοντικούς μηχανικούς και ειδικούς σε θέματα κοινωνικού αντίκτυπου. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων έχει επίσης αναλάβει την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επειδή η πρόκληση δεν είναι να χτίσουμε μια πόλη. Η πρόκληση δεν είναι να ρίξουμε τσιμέντο πάνω στα κεφάλια των φλαμίνγκο. Η πρόκληση είναι να αποδείξουμε ότι η ανάπτυξη και η φύση όχι μόνο μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά ότι η φύση και η ανάπτυξη χρειάζονται η μία την άλλη.

Οι άνθρωποι αξίζουν να ζουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, όπου μπορούν να απολαμβάνουν τη φύση και ταυτόχρονα να της δείχνουν σεβασμό.

Άρα το έργο δεν υπάρχει ακόμα. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Καταλαβαίνεις;

Και ας τελειώσω.

Δημοσιογράφος:

Σας ακούω, κύριε πρωθυπουργέ.

Ράμα:

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, επειδή αναφέρατε το Politico και είπατε ότι υπάρχει έρευνα κατά της διαφθοράς. Αυτά είναι ψευδή νέα. Η έρευνα αφορά έναν από τους ιδιοκτήτες της γης. Είναι ιδιωτική γη και ένας από τους ιδιοκτήτες πούλησε το ακίνητο, το οποίο αγοράστηκε μέσω απολύτως διαφανών τραπεζικών συναλλαγών.

Η έρευνα αφορά αυτό το ζήτημα. Δεν αφορά την επένδυση. Δεν αφορά το έργο. Δεν αφορά τον Κούσνερ. Δεν αφορά τον Τραμπ. Δεν αφορά κανένα από τα πράγματα που προστίθενται σε αυτό το μείγμα για να δημιουργηθεί η εντυπωσιακή είδηση ​​ότι η Αλβανία είναι ένα μέρος όπου σκοτώνουμε φλαμίνγκο.