Καλαμάτα: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» της 39χρονης Βασιλικής -Σιντριβάνι «βάφτηκε» κόκκινο

Η Καλαμάτα αποχαιρέτησε σήμερα τη 39χρονη Βασιλική, με συγγενείς, φίλους αλλά και πολίτες που δεν τη γνώριζαν προσωπικά να δίνουν το «παρών» στο κοιμητήριο της πόλης για το τελευταίο «αντίο».

Παρότι η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, αρκετοί κάτοικοι επέλεξαν να παραστούν, εκφράζοντας τη θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο της γυναίκας και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα καταδίκης της βίας που οδήγησε στην απώλεια της ζωής της.

Μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, συλλογικότητες και πολίτες διοργάνωσαν συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους της Καλαμάτας, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος tharrosnews.

Η κινητοποίηση κατέληξε στο βόρειο σιντριβάνι της κεντρικής πλατείας, όπου πραγματοποιήθηκαν συμβολικές παρεμβάσεις.

Οι συμμετέχοντες τραγούδησαν, έγραψαν συνθήματα στον χώρο της πλατείας και έριξαν κόκκινο χρώμα στο νερό του σιντριβανιού, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

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