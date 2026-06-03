Σπαραγμός στην Καλαμάτα για τη 39χρονη Βασιλική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το «ύστατο χαίρε»

Snapshot Η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου με παρευρισκόμενους συγγενείς και φίλους σε συγκινητική ατμόσφαιρα.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της άτυχης γυναίκας, ηλικίας 10 και 6 ετών, ενημερώθηκαν για τον θάνατό της με τη βοήθεια ειδικών ψυχικής υγείας και στενών συγγενών.

Η αδελφή της Βασιλικής έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει την επιμέλεια και τη φροντίδα των κοριτσιών.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το έγκλημα και τη βίαιη απώλεια της γυναίκας και μητέρας δύο παιδιών. Snapshot powered by AI

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην Καλαμάτα για να συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία την 39χρονη Βασιλική, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τους παρευρισκόμενους να αποχαιρετούν τη γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Το έγκλημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει σοκαρισμένη από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 39χρονη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στην οικία της, με φερόμενο ως δράστη τον 41χρονο σύζυγό της.

Σκηνές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, με τους οικείους της να προσπαθούν να διαχειριστούν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας. Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι στιγμές για την αδελφή και τη θεία της άτυχης γυναίκας, οι οποίες βρίσκονται στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών της, προσφέροντάς τους στήριξη σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, τα δύο κορίτσια, ηλικίας 10 και 6 ετών, ενημερώθηκαν για τον θάνατο της μητέρας τους με τη βοήθεια ειδικών ψυχικής υγείας και παρουσία στενών συγγενών. Παράλληλα, η αδελφή της 39χρονης έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να αναλάβει την επιμέλεια και τη φροντίδα των παιδιών, ώστε να μεγαλώσουν σε ένα οικείο και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Με λευκά λουλούδια στα χέρια και εμφανώς συγκινημένοι, όσοι βρέθηκαν στον ναό απέτισαν τον τελευταίο φόρο τιμής στη μνήμη της Βασιλικής. Λίγο πριν από τις 19:00, η σορός της έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, όπου συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν μέσα σε βαρύ κλίμα θλίψης και σιωπηλού πένθους.

Διαβάστε επίσης