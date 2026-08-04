Σπάρτη: Κρατούσε πέντε χρόνια τον πατέρα του σε καταψύκτη για να του παίρνει τη σύνταξη

Snapshot Ένας 55χρονος στον Μυστρά της Λακωνίας κρατούσε για σχεδόν πέντε χρόνια τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου που διέθετε.

Η εξαφάνιση και ο θάνατος του ηλικιωμένου δεν είχαν δηλωθεί στις Αρχές, ενώ ο γιος απαγόρευε την πρόσβαση στο ξενοδοχείο του.

Η πράξη αποκαλύφθηκε μετά από επίσημη καταγγελία και την παρακολούθηση του γιου από τις Αρχές, που οδήγησε σε ανάκριση και ομολογία.

Ο γιος φέρεται να κρατούσε τη σορό για να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του.

Η μητέρα του ηλικιωμένου είχε αποβιώσει πριν από επτά χρόνια. Snapshot powered by AI

Σχεδόν πέντε χρόνια κρατούσε σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του, ένας 55χρονος στον Μυστρά της Λακωνίας.

Όπως αποκαλύφθηκε από έρευνα της αστυνομίας, η σορός βρέθηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου που ανήκε στον 55χρονο, στο υπόγειο του κτηρίου. Σύμφωνα με το notospress.gr, η εξαφάνιση του ηλικιωμένου είχε γίνει αισθητή στην τοπική κοινωνία και είχε προκαλέσει ανησυχία. Όμως, ούτε η εξαφάνιση, ούτε ο θάνατός του είχαν δηλωθεί στις Αρχές.

Παράλληλα, ο γιος του είχε ύποπτη συμπεριφορά και δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει το ξενοδοχείο, ούτε καν στην αυλή του, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Ύστερα από επίσημη τηλεφωνική καταγγελία, οι Αρχές ξεκίνησαν να παρακολουθούν τον γιο του και τον κάλεσαν σε ανάκριση, όπου ύστερα από πίεση, παραδέχτηκε την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα με τον «Λακωνικό Τύπο», οι αρχές τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο και ύστερα από έρευνα εντόπισαν τον καταψύκτη στον οποίο κρατούσε το πτώμα του πατέρα του.

Πίσω από αυτή την πράξη φέρεται να υπήρχε οικονομικό κίνητρο, καθώς ο γιος εισέπραττε κανονικά τη σύνταξη του πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια. Σημειώνεται ότι η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή εδώ και επτά χρόνια.

Διαβάστε επίσης