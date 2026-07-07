Σπάρτη: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με το νεκρό ζευγάρι - Η μετωπική με το πυροσβεστικό όχημα

Snapshot Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε μετωπική σύγκρουση με πυροσβεστικό όχημα στην Εθνική Οδό Σπάρτης

Τρίπολης.

Το ΙΧ αυτοκίνητο του ζευγαριού εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η σύγκρουση συνέβη περίπου στις 8 το βράδυ της Δευτέρας, στο τμήμα της παράκαμψης των Βουτιάνων, κοντά στη Σελλασία.

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω βροχής.

Η πρόσκρουση ήταν πολύ σφοδρή, με το ΙΧ να καταστρέφεται ολοσχερώς. Snapshot powered by AI

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο ηλικιωμένους ερευνούν οι Αρχές στην Σπάρτη.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην Εθνική Οδό Σπάρτης-Τρίπολης, όταν το ΙΧ που επέβαινε το ζευγάρι, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να βρουν τραγικό θάνατο, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά κι ένας πυροσβέστης.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη περίπου στις 8 το βράδυ της Δευτέρας (6/7), στο τμήμα της παράκαμψης των Βουτιάνων, στα πρώτα χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού Σπάρτης-Τρίπολης, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση από Τρίπολη προς Σπάρτη, εξετράπη της πορείας του, στο ύψος της Σελλασίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου ζευγαριού, πέρασε στο αντίθεο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν προς την αρκαδική πρωτεύουσα για την επέμβαση σε συμβάν. Η πρόσκρουση, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ΙΧ μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω βροχόπτωσης.