Πιερία: Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού

Snapshot Μια 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Κορινού Πιερίας.

Της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 73χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Κορινού Πιερίας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος ενώ στην 73χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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