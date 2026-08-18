Νάξος: 85χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία

Snapshot Ένας 85χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Αμίτη στη Νάξο.

Λουόμενοι αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και τον έβγαλαν στην ακτή πριν ειδοποιήσουν τις αρχές.

Στην παραλία έσπευσαν το Λιμεναρχείο και το ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ.

Ο ηλικιωμένος δεν ανταποκρίθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νάξου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, ένας 85χρονος αλλοδαπός, από την παραλία του Αμίτη στη Νάξο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα. Τον έβγαλαν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.

Στην παραλία έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου και το ΕΚΑΒ, ενώ ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης του 85χρονου. Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο ηλικιωμένος δεν ανταποκρίθηκε.

Ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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