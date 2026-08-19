Άγριο ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι στο Αντίρριο – Δείτε βίντεο

Snapshot Κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο Αντίρριο ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ παρέας από την Πάτρα και παρέας Ρομά.

Ο καυγάς ξεκίνησε από λογομαχία και κλιμακώθηκε σε συμπλοκή με ρίψη τραπεζιών και καρεκλών.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η ορχήστρα έπαιζε κλαρίνα και το πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Η ένταση κράτησε αρκετή ώρα, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να απομακρυνθούν από το σημείο. Snapshot powered by AI

Άγριος καυγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο Αντίρριο με αποτέλεσμα η γιορτινή ατμόσφαιρα να μετατραπεί μέσα σε λίγο λεπτά σε σκηνικό έντασης.

Όπως αναφέρει το npress.gr, όλα ξεκίνησαν όταν μία παρέα από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με μία παρέα Ρομά που ήταν στο σημείο. Η αρχική λογομαχία κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να πιαστούν στα χέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και η ορχήστρα έπαιζε κλαρίνα.

Ξαφνικά επικράτησε πανικός, με τραπέζια και καρέκλες άρχισαν να εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση, προκαλώντας την έκπληξη και την ανησυχία των υπόλοιπων παρευρισκομένων.

Δείτε το βίντεο:

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με τον κόσμο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, καθώς η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

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