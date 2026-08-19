Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο εγκαταλελειμμένο χώρο πολυκατοικίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 17.40 και επενέβη άμεσα με δεκατρείς πυροσβέστες και πέντε οχήματα.

Η φωτιά σβήστηκε γρήγορα χωρίς να κινδυνεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 17.40. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο, 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα την εστία της φωτιάς.

Όπως διαπιστώθηκε, ο υπόγειος χώρος ήταν εγκαταλελειμμένος και δεν κινδύνεψε κανείς από τους ενοίκους.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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