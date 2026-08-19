Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Γέρακα - Εικόνες
Είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα 112
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα Αττικής, δίπλα στην Αττική Οδό.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση δίπλα από το νεκροταφείο του Γέρακα, σημείο όπου βρίσκονται πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε εικόνες του Newsbomb από το σημείο:
Ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112
Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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