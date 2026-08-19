Πόρτο Ράφτη: Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος - Σώος ο μοναδικός επιβαίνων
Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος μετά από πυρκαγιά μικρής έκτασης που ξέσπασε σε ταχύπλοο ανοιχτά του Πόρτο Ράφτη
Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη.
Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, πριν προλάβει να επεκταθεί. Ταυτόχρονα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε ταχύτατα το σημείο και περισυνέλεξε τον μοναδικό επιβαίνοντα, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρεται στον Λιμένα Μαρκοπούλου προκειμένου να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη θαλάσσια περιοχή του συμβάντος οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες, καθώς πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 2 Μποφόρ.