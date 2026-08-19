Πόρτο Ράφτη: Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος - Σώος ο μοναδικός επιβαίνων

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη.

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, πριν προλάβει να επεκταθεί. Ταυτόχρονα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε ταχύτατα το σημείο και περισυνέλεξε τον μοναδικό επιβαίνοντα, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρεται στον Λιμένα Μαρκοπούλου προκειμένου να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη θαλάσσια περιοχή του συμβάντος οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες, καθώς πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 2 Μποφόρ.

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