Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

Snapshot Βυθίστηκε ερασιτεχνικό σκάφος στη μαρίνα Σάνη του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής χωρίς τραυματισμούς.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε και επέστρεψε άμεσα στον τόπο το περιστατικό με περιπολικό όχημα.

Ο ιδιοκτήτης ανέλαβε την ανέλκυση του σκάφους με τη βοήθεια δύτη.

Λήφθηκαν μέτρα πρόληψης για αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία δεν παρατηρήθηκε.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στη Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για τη βύθιση ενός σκάφους, εντός της μαρίνας «ΣΑΝΗ» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε ένα ερασιτεχνικό (Ε/Ρ) σκάφος βυθισμένο, πλησίον της προβλήτας πρόσδεσης όπου ελλιμενιζόταν.

Αμέσως ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους, ο οποίος μερίμνησε για την άμεση ανέλκυσή του στην ξηρά με τη συνδρομή δύτη, ενώ ελήφθησαν και τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης θαλάσσια ρύπανσης από τον αρμόδιο φορέα.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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