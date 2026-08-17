Βόλος: Κυκλοφορούσε με τρία μαχαίρια – Δήλωσε άστεγος και ότι τα έχει για προστασία

Κουζινομάχαιρο και δύο αυτοσχέδια μαχαίρια εντοπίστηκαν σε έλεγχο που του έγινε από την αστυνομία μετά από φραστικό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ίδιο

Γιάννης Καλύβας

Βόλος: Κυκλοφορούσε με τρία μαχαίρια – Δήλωσε άστεγος και ότι τα έχει για προστασία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 52χρονος συνελήφθη στον Βόλο για παράνομη οπλοφορία με τρία μαχαίρια, μετά από φραστικό επεισόδιο για ένα τάμπλετ.
  • Κατά την απολογία του, δήλωσε άστεγος και υποστήριξε ότι κουβαλούσε τα μαχαίρια για προστασία λόγω της διαμονής του σε εξωτερικό χώρο.
  • Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών, προσπαθεί να απεξαρτηθεί και έχασε την οικογένειά του μετά τον θάνατο της συζύγου του.
  • Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή.
Snapshot powered by AI

Με συνολικά τρία μαχαίρια, ένα κουζινομάχαιρο με λάμα οκτώ εκατοστών και δύο ακόμη αυτοσχέδια με λάμες 11 και 7 εκατοστά αντίστοιχα, συνελήφθη το απόγευμα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου ένας 52χρονος άντρας.

Ο 52χρονος φέρεται να είχε φραστικό επεισόδιο στη μέση του δρόμου, στην οδό Πλαστήρα, έξω από το Νοσοκομείο, για ένα τάμπλετ. Οι φωνές που ακούγονταν θορύβησαν περίοικους που κάλεσαν αστυνομία.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, σε σωματικό έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο διαπιστώθηκε ότι έφερε πάνω του τα τρία μαχαίρια. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της παράνομης οπλοφορίας.

Ο 52χρονος κατά την απολογία του, δήλωσε άστεγος και ισχυρίστηκε ότι έχει πάνω του τα μαχαίρια για προστασία επειδή κοιμάται σε εξωτερικό χώρο. Ο ίδιος περιέγραψε μια δύσκολη ζωή ενώπιον του δικαστηρίου. Είπε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ότι προσπαθεί να απεξαρτηθεί. Ισχυρίστηκε ότι είχε τη δική του οικογένεια. Ήταν παντρεμένος και απέκτησε δύο παιδιά, όπως όμως ανέφερε, όταν πέθανε η σύζυγός του, τα πεθερικά του τον έδιωξαν από το σπίτι κι έκτοτε μένει στον δρόμο.

Για τον βιοπορισμό του ισχυρίστηκε ότι είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος το οποίο όμως δεν μπορεί να πάρει γιατί έχει χρέη στην εφορία.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζήνα: Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση - Εξετάζεται η εμπλοκή σε 9 ακόμη εμπρησμούς

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

21:02NEWSBOMB

Χαλκιδική: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC στα Νέα Φλογητά

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κυκλοφορούσε με τρία μαχαίρια – Δήλωσε άστεγος και ότι τα έχει για προστασία

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωμα του «Le Point» στον Πιερρακάκη: «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

20:26LIFESTYLE

Θάνατος Χέιντεν Πανετιέρ: Δεν υπάρχουν σημάδια τραυματισμού - Τι έδειξε η νεκροψία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πού θα τα δείτε

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «παρακολουθεί τα UFO» από το 2023, σύμφωνα με αποκάλυψη του Euronews

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια – Χειροπέδες σε 51χρονο

20:11LIFESTYLE

Εμφάνιση «έκπληξη» του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια - 3 νεκροί

14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

19:55LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού - «Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια»

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

18:47LIFESTYLE

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ - «Πάντα σταρ, ποτέ ντίβα» - Εικόνες

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ