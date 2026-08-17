Βόλος: Κυκλοφορούσε με τρία μαχαίρια – Δήλωσε άστεγος και ότι τα έχει για προστασία

Snapshot Ένας 52χρονος συνελήφθη στον Βόλο για παράνομη οπλοφορία με τρία μαχαίρια, μετά από φραστικό επεισόδιο για ένα τάμπλετ.

Κατά την απολογία του, δήλωσε άστεγος και υποστήριξε ότι κουβαλούσε τα μαχαίρια για προστασία λόγω της διαμονής του σε εξωτερικό χώρο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών, προσπαθεί να απεξαρτηθεί και έχασε την οικογένειά του μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή. Snapshot powered by AI

Με συνολικά τρία μαχαίρια, ένα κουζινομάχαιρο με λάμα οκτώ εκατοστών και δύο ακόμη αυτοσχέδια με λάμες 11 και 7 εκατοστά αντίστοιχα, συνελήφθη το απόγευμα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου ένας 52χρονος άντρας.

Ο 52χρονος φέρεται να είχε φραστικό επεισόδιο στη μέση του δρόμου, στην οδό Πλαστήρα, έξω από το Νοσοκομείο, για ένα τάμπλετ. Οι φωνές που ακούγονταν θορύβησαν περίοικους που κάλεσαν αστυνομία.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, σε σωματικό έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο διαπιστώθηκε ότι έφερε πάνω του τα τρία μαχαίρια. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της παράνομης οπλοφορίας.

Ο 52χρονος κατά την απολογία του, δήλωσε άστεγος και ισχυρίστηκε ότι έχει πάνω του τα μαχαίρια για προστασία επειδή κοιμάται σε εξωτερικό χώρο. Ο ίδιος περιέγραψε μια δύσκολη ζωή ενώπιον του δικαστηρίου. Είπε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ότι προσπαθεί να απεξαρτηθεί. Ισχυρίστηκε ότι είχε τη δική του οικογένεια. Ήταν παντρεμένος και απέκτησε δύο παιδιά, όπως όμως ανέφερε, όταν πέθανε η σύζυγός του, τα πεθερικά του τον έδιωξαν από το σπίτι κι έκτοτε μένει στον δρόμο.

Για τον βιοπορισμό του ισχυρίστηκε ότι είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος το οποίο όμως δεν μπορεί να πάρει γιατί έχει χρέη στην εφορία.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή.

Διαβάστε επίσης