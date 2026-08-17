Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή στο πάρκινγκ του Καράβολα – Κουβαλούσαν καδρόνι και λάμα

Η συμπλοκή προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή καθώς σημειώθηκε σε ώρα που η παραλιακή του Ηρακλείου είχε αυξημένη κίνηση

Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή στο πάρκινγκ του Καράβολα – Κουβαλούσαν καδρόνι και λάμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πέντε άτομα ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή στο πάρκινγκ του Καράβολα στην παραλιακή του Ηρακλείου.
  • Δύο από τους εμπλεκόμενους συνελήφθησαν, ένας 28χρονος Σύριος με καδρόνι και ένας 36χρονος Παλαιστίνιος με λάμα.
  • Η συμπλοκή προκάλεσε αναστάτωση καθώς συνέβη σε ώρα με αυξημένη κίνηση στην παραλιακή.
  • Οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι αναζητούνται από την Αστυνομία.
  • Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο επεισόδιο.
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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στο πάρκινγκ του Καράβολα, στην παραλιακή του Ηρακλείου, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ πέντε ατόμων.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ανησύχησαν από την ένταση και ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Με καδρόνι και λάμα

Όπως αναφέρει το creta24.gr, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, πρόλαβαν τα χειρότερα αφού η παρουσία τους «σκόρπισε» τους άνδρες που είχαν ετοιμαστεί για… σύρραξη και προχώρησαν στη σύλληψη δύο από τους εμπλεκόμενους.

Πρόκειται για έναν 28χρονο Σύριο, στην κατοχή του οποίου φέρεται να βρέθηκε καδρόνι, και έναν 36χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος φέρεται να είχε μαζί του λάμα.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι τρεις που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Αναστάτωση στην παραλιακή

Η συμπλοκή προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή του Καράβολα, καθώς σημειώθηκε σε ώρα που η παραλιακή του Ηρακλείου είχε αυξημένη κίνηση.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το επεισόδιο, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν τους πέντε εμπλεκόμενους στη συμπλοκή.

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