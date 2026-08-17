Θάσος: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα της ΕΛ.ΑΣ. και τελικά συνελήφθη

Snapshot Ένας άνδρας στη Θάσο συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άνδρας αγνόησε αρχικά σήμα από αστυνομικούς.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Λιμεναρίων.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από τον ίδιο Αστυνομικό Σταθμό. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το πρωί της Κυριακής στη Θάσο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Λιμεναρίων.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών. Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πως βρισκόταν πίσω από το τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Λιμεναρίων.

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