Τραμπ για τις συλλήψεις σε αμερικανική βάση στη Βρετανία: Σχεδίαζαν «να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν μετά από περιστατικό κοντά στη βρετανική στρατιωτική βάση RAF Fairford, η οποία χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ 

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ για τις συλλήψεις σε αμερικανική βάση στη Βρετανία: Σχεδίαζαν «να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και παραβίαση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση και επαίνεσε τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας.
  • Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία και ειδική ομάδα για εξουδετέρωση εκρηκτικών διερευνούν το περιστατικό, ενώ εκκενώθηκαν 85 νοικοκυριά γύρω από τη βάση.
  • Η RAF Fairford χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις για αμυντικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στον πόλεμο με το Ιράν, και πρόσφατα φιλοξένησε βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ.
  • Οι αρχές δημιούργησαν ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων γύρω από τη βάση και η αστυνομία περιέγραψε το περιστατικό ως σοβαρό.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότιοι άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση της RAF Fairford «σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές».

«Τους είχαμε υπό έρευνα. Σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε εξαιρετικά», δήλωσε.

«Ίσως να ήταν η Scotland Yard, δεν ξέρω. Συνεργαστήκαμε με πολλούς από αυτούς. Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τους πιάσαμε».

Και πρόσθεσε:

«Ήταν φανταστικό. Η συνεργασία με τη Βρετανία ήταν εξαιρετική δουλειά».

Βρετανία: Πέντε συλλήψεις κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν αναλάβει την έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη την Κυριακή σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, μετά τη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν επίσης ως ύποπτοι για αδικήματα που εμπίπτουν στη βρετανική νομοθεσία περί εκρηκτικών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο στις έρευνες για πιθανά περιστατικά τρομοκρατίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή ότι οι άνδρες είχαν αρχικά συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Μια εξειδικευμένη στρατιωτική ομάδα για την εξουδετέρωση εκρηκτικών εξετάζει επίσης πολλά οχήματα, όπως ανέφερε το BBC.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας το περιέγραψε ως «σοβαρό περιστατικό». Οι συυληφθέντες είναι ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παραβίαση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Ογδόντα πέντε νοικοκυριά κοντά στην αμερικανική βάση εκκενώθηκαν. Δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ένοπλη αστυνομία εμπόδιζε την πρόσβαση στη βάση.

«Μετά από μια σημαντική προειδοποίηση, πολλά ακίνητα στην περιοχή Γουέλφορντ εκκενώνονται αυτή τη στιγμή. Αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν νωρίτερα ως ύποπτοι για παραβίαση των νόμων περί εκρηκτικών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ. Ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσουν λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του προσωπικού.

Το Γουέλφορντ βρίσκεται στα δυτικά της Αγγλίας. Η πόλη βρίσκεται κοντά στην RAF Fairford, μια αμερικανική βάση που χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Μόλις τον Μάρτιο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν μετακινήσει βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς στην RAF Fairford.

Η βρετανική κυβέρνηση στο Λονδίνο είχε επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις» στον πόλεμο του Ιράν. Αυτή η χρήση από τις ΗΠΑ είχε συζητηθεί έντονα στην αρχή του πολέμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπέρτο Κάρλος: «Έχασα το 99% της περιουσίας μου»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν... ξαναγέμισε σκηνές 15 χρόνια μετά τους «Αγανακτισμένους»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι από τον 4ο όροφο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συλλήψεις σε αμερικανική βάση στη Βρετανία: Σχεδίαζαν «να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Τραυματίστηκε αναβάτης μοτοσικλέτας

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτός κινδύνου πλέον ο Ντάνι Οσβάλντο - Παραμένει στην εντατική

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται», λέει ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε με τον τραγουδιστή

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνεχίζεται η κατάσβεση του πλοίου - Βρίσκεται σε υπήνεμο σημείο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Πλήρως προετοιμασμένοι για επανέναρξη του πολέμου, αλλά η διπλωματία δεν έχει τελειώσει»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ανήμερα της δολοφονίας του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό φαινόμενο: Διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο - Βίντεο

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ισχυρή μπόρα με προβλήματα στην κυκλοφορία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Η ακτινογραφία του «κινητού στην τσάντα»: Μειώθηκαν οι αποβολές στα σχολεία, επιστρέφει η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία στη Σύρο: Πλημμύρες, πτώση δέντρου και προβλήματα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Εύβοια - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέντε συλλήψεις κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 16χρονη βούτηξε στο κενό - Ερευνάται εάν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

15:30LIFESTYLE

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται», λέει ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε με τον τραγουδιστή

12:30LIFESTYLE

Ποιοι Metallica; Η Άννα Βίσση έγραψε Ιστορία στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ προσέλευσης 95.000 θεατών

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

12:30WHAT THE FACT

Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτός κινδύνου πλέον ο Ντάνι Οσβάλντο - Παραμένει στην εντατική

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ