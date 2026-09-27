Μύκονος: Συνεχίζεται η κατάσβεση του πλοίου - Βρίσκεται σε υπήνεμο σημείο

Το πλοίο μεταφέρθηκε σε υπήνεμο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μύκονος: Συνεχίζεται η κατάσβεση του πλοίου - Βρίσκεται σε υπήνεμο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πυρκαγιά στο οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2» εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.
  • Το πλοίο μεταφέρθηκε σε υπήνεμο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου για λόγους ασφαλείας.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πέντε ρυμουλκά και συνεχίζονται οι προσπάθειες λόγω ενεργών εστιών πυρκαγιάς.
  • Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή με στόχο την πλήρη κατάσβεση και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου.
  • Η Λιμενική Αρχή Τήνου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2», η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Με μέριμνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρωγής και τη συνδρομή ρυμουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε υπήνεμο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου, όπου παραμένει με ασφάλεια.

Στην περιοχή επιχειρούν πέντε ρυμουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή, με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Τήνου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπέρτο Κάρλος: «Έχασα το 99% της περιουσίας μου»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν... ξαναγέμισε σκηνές 15 χρόνια μετά τους «Αγανακτισμένους»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι από τον 4ο όροφο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συλλήψεις σε αμερικανική βάση στη Βρετανία: Σχεδίαζαν «να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Τραυματίστηκε αναβάτης μοτοσικλέτας

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτός κινδύνου πλέον ο Ντάνι Οσβάλντο - Παραμένει στην εντατική

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται», λέει ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε με τον τραγουδιστή

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνεχίζεται η κατάσβεση του πλοίου - Βρίσκεται σε υπήνεμο σημείο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Πλήρως προετοιμασμένοι για επανέναρξη του πολέμου, αλλά η διπλωματία δεν έχει τελειώσει»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ανήμερα της δολοφονίας του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό φαινόμενο: Διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο - Βίντεο

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ισχυρή μπόρα με προβλήματα στην κυκλοφορία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Η ακτινογραφία του «κινητού στην τσάντα»: Μειώθηκαν οι αποβολές στα σχολεία, επιστρέφει η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία στη Σύρο: Πλημμύρες, πτώση δέντρου και προβλήματα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Εύβοια - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέντε συλλήψεις κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 16χρονη βούτηξε στο κενό - Ερευνάται εάν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

15:30LIFESTYLE

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται», λέει ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε με τον τραγουδιστή

12:30LIFESTYLE

Ποιοι Metallica; Η Άννα Βίσση έγραψε Ιστορία στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ προσέλευσης 95.000 θεατών

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

12:30WHAT THE FACT

Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτός κινδύνου πλέον ο Ντάνι Οσβάλντο - Παραμένει στην εντατική

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ