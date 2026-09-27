Εντυπωσιακό φαινόμενο: Διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο - Βίντεο

Σπάνιο θέαμα στις Μικρές Κυκλάδες - Οι δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν πάνω από τη θάλασσα το μεσημέρι της Κυριακής

Newsroom

Εντυπωσιακό φαινόμενο: Διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 27 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο στις Μικρές Κυκλάδες.
  • Οι δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα πάνω από τη θάλασσα και ήταν ορατοί για αρκετή ώρα.
  • Το φαινόμενο συνέβη σε ημέρα με έντονη καιρική δραστηριότητα και μεταβαλλόμενες συνθήκες στις Κυκλάδες.
  • Η εμφάνιση των υδροστρόβιλων αποτελεί σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό θέαμα στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, στις Μικρές Κυκλάδες, όταν δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο.

Οι δύο στήλες σχηματίστηκαν πάνω από τη θάλασσα και παρέμειναν ορατές για όσους βρίσκονταν στην περιοχή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε σε μια ημέρα με έντονη καιρική δραστηριότητα στις Κυκλάδες, όπου οι συνθήκες μεταβάλλονταν συνεχώς και κατά τόπους σημειώνονταν ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπέρτο Κάρλος: «Έχασα το 99% της περιουσίας μου»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν... ξαναγέμισε σκηνές 15 χρόνια μετά τους «Αγανακτισμένους»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι από τον 4ο όροφο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συλλήψεις σε αμερικανική βάση στη Βρετανία: Σχεδίαζαν «να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Τραυματίστηκε αναβάτης μοτοσικλέτας

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτός κινδύνου πλέον ο Ντάνι Οσβάλντο - Παραμένει στην εντατική

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται», λέει ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε με τον τραγουδιστή

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνεχίζεται η κατάσβεση του πλοίου - Βρίσκεται σε υπήνεμο σημείο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Πλήρως προετοιμασμένοι για επανέναρξη του πολέμου, αλλά η διπλωματία δεν έχει τελειώσει»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ανήμερα της δολοφονίας του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό φαινόμενο: Διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο - Βίντεο

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ισχυρή μπόρα με προβλήματα στην κυκλοφορία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Η ακτινογραφία του «κινητού στην τσάντα»: Μειώθηκαν οι αποβολές στα σχολεία, επιστρέφει η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία στη Σύρο: Πλημμύρες, πτώση δέντρου και προβλήματα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Εύβοια - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέντε συλλήψεις κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 16χρονη βούτηξε στο κενό - Ερευνάται εάν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

15:30LIFESTYLE

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται», λέει ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε με τον τραγουδιστή

12:30LIFESTYLE

Ποιοι Metallica; Η Άννα Βίσση έγραψε Ιστορία στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ προσέλευσης 95.000 θεατών

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

12:30WHAT THE FACT

Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτός κινδύνου πλέον ο Ντάνι Οσβάλντο - Παραμένει στην εντατική

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ