Εντυπωσιακό φαινόμενο: Διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο - Βίντεο

Snapshot Στις 27 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο στις Μικρές Κυκλάδες.

Οι δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα πάνω από τη θάλασσα και ήταν ορατοί για αρκετή ώρα.

Το φαινόμενο συνέβη σε ημέρα με έντονη καιρική δραστηριότητα και μεταβαλλόμενες συνθήκες στις Κυκλάδες.

Η εμφάνιση των υδροστρόβιλων αποτελεί σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό θέαμα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, στις Μικρές Κυκλάδες, όταν δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο.

Οι δύο στήλες σχηματίστηκαν πάνω από τη θάλασσα και παρέμειναν ορατές για όσους βρίσκονταν στην περιοχή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε σε μια ημέρα με έντονη καιρική δραστηριότητα στις Κυκλάδες, όπου οι συνθήκες μεταβάλλονταν συνεχώς και κατά τόπους σημειώνονταν ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

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