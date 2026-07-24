Χαλκιδική: Εντυπωσιακό φαινόμενο με υδροστρόβιλους στο Άγιο Όρος

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στη Χαλκιδική το πρωί της Παρασκευής, όπου από την κακοκαιρία σημειώθηκαν υδροστρόβιλοι στον κόλπο του Αγίου Όρους.

Το φαινόμενο αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη σχετική ανάρτηση να αναφέρει: «Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγιδοφόρου νέφους με την επιφάνεια της θάλασσας».

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται και μια χοάνη, δηλαδή μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που εκτείνεται από το νέφος προς τα κάτω, χωρίς ωστόσο να έχει φτάσει ή να είναι ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας.

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