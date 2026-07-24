Κακοκαιρία: Ξηλώθηκαν στέγες και έπεσαν δέντρα στη Φθιώτιδα - Πυρκαγιά από κεραυνό στη Μαγνησία

Ισχυρικά καιρικά φαινόμενα «φέρνει» η κακοκαιρία - Πού έχουν προκαλέσει προβλήματα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κακοκαιρία: Ξηλώθηκαν στέγες και έπεσαν δέντρα στη Φθιώτιδα - Πυρκαγιά από κεραυνό στη Μαγνησία
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  • Στη Φθιώτιδα προκλήθηκαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και σοβαρές υλικές ζημιές από θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση.
  • Η κακοκαιρία προκάλεσε καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη, με ζημιές σε βαμβάκι, καλαμπόκια, κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες.
  • Στη Μαγνησία ξέσπασε πυρκαγιά από κεραυνό και καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.
  • Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο για ισχυρά καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Βόρειας, Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδας έως το Σάββατο το μεσημέρι.
  • Οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας έστειλαν μηνύματα του «112» για προειδοποίηση και προστασία των κατοίκων σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο από την κακοκαιρία.
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Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να δείχνουν ήδη τα «δόντια» τους σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Θεσσαλίας, αλλά και της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ξηλώθηκαν στέγες στη Φθιώτιδα

Ειδικότερα, σφοδρό μπουρίνι «σάρωσε» τη Φθιώτιδα, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και χαλαζόπτωση, προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού. Σύμφωνα με το lamianow.gr, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στη Δυτική Φθιώτιδα, όπου καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές.

https://www.instagram.com/reel/DbLYC-MlAys/

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα και έσπασαν μεγάλα κλαδιά. Πτώσεις δέντρων αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Πλατύστομο, στη Μάκρη και στο Καστρί, ενώ ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μακρακώμη, όταν η στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών αποκολλήθηκε από τη δύναμη του ανέμου και κατέληξε στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

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lamianow.gr

Από τη σφοδρότητα των ανέμων παρασύρθηκαν ακόμη και μεταλλικά φύλλα και τσίγκοι, οι οποίοι έπεσαν κοντά σε καταστήματα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς. Οι καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας είναι πολλές, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις για πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από το οδικό δίκτυο.

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lamianow.gr

Χαλάζι κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη

Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών σε περιοχές του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει ο e-evros, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι θυελλώδεις άνεμοι και η ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, μηδική, καλλιέργειες σποροπαραγωγής, κηπευτικά, φασόλια, καθώς και σε δενδρώδεις καλλιέργειες, με τις καρυδιές να συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι: Πυλαία, Μελία, Κοίλα, Καφησο, Τριφύλλι, Ιτέα, Πέπλος, Βρυσούλα, Αρδάνιο, Πόρος καιΤμήμα της ευρύτερης περιοχής των Φερών.

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e-evros.gr

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σύλλογος ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι το πρωί της Πέμπτης κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα βρεθεί στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αυτοψίες και να καταγράψει το εύρος των ζημιών.

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Πλήττει και τη Μαγνησία η κακοκαιρία - Σφοδρό μπουρίνι στον Βόλο

Σφοδρό μπουρίνι ξέσπασε στον Βόλο λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με το gegonota.news, με ισχυρή βροχή και ανέμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Βόλου βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

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gegonota.news

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε και στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ. Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.

Πυροσβέστες επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έπειτα και από το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ.

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Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

  • Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.
  • Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Μηνύματα του «112» στους κατοίκους Βόρειας Εύβοιας, Σκύρου και Λάρισας

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας στην «καρδιά» του καλοκαιριού, με μηνύματα του «112» να αποστέλλονται στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, της Σκύρου και της Λάρισας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα τις επόμενες ώρες.

Οι Αρχές συνιστούν στους κατοίκους να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές, καταιγίδες ή πλημμυρικά φαινόμενα. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί.

Νωρίτερα, ήχησε το «112» στα κινητά των κατοίκων της Φθιώτιδας, το οποίο καλούσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους για τουλάχιστον 12 ώρες.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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