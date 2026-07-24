Μηνύματα του «112» στους κατοίκους Βόρειας Εύβοιας, Σκύρου και Λάρισας – «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές Πολιτικής Προστασίας λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας στην «καρδιά» του καλοκαιριού, με μηνύματα του «112» να αποστέλλονται στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, της Σκύρου και της Λάρισας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα τις επόμενες ώρες.

Οι Αρχές συνιστούν στους κατοίκους να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές, καταιγίδες ή πλημμυρικά φαινόμενα. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί.

Νωρίτερα, ήχησε το «112» στα κινητά των κατοίκων της Φθιώτιδας, το οποίο καλούσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους για τουλάχιστον 12 ώρες.

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