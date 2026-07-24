Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Snapshot Η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς θα επηρεάσει την Ελλάδα από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι το πρωί του Σαββάτου 25-07-26.

Πολλές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής Θεσσαλίας, Σποράδων, Εύβοιας, ανατολικής Στερεάς και νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκονται υπό πορτοκαλί ή κόκκινη προειδοποίηση.

Οι πιο επικίνδυνες περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση είναι οι Σποράδες και η κεντρική-βόρεια Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ χωρίς αλλαγές. Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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