Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Βροχές, καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών τις επόμενες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς θα επηρεάσει την Ελλάδα από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι το πρωί του Σαββάτου 25-07-26.
  • Πολλές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής Θεσσαλίας, Σποράδων, Εύβοιας, ανατολικής Στερεάς και νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκονται υπό πορτοκαλί ή κόκκινη προειδοποίηση.
  • Οι πιο επικίνδυνες περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση είναι οι Σποράδες και η κεντρική-βόρεια Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.
  • Υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.
  • Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ χωρίς αλλαγές.
Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ANNOUNCEMENTS

Δείτε όσα έγιναν στον 13ο Celebrity Beach Volleyball Αγώνα της W.I.N. Hellas

11:46ANNOUNCEMENTS

Πρεμιέρα σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φινλανδία με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η σταθερότερη και πιο δημιουργική Δημοκρατία που είχαμε ποτέ είναι εκείνη που αποκαταστάθηκε πριν 52 χρόνια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης που επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο - Ξεκληρίστηκε η οικογένειά της

11:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μίμης Πλέσσας… αλλιώς» στις 30 Ιουλίου στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

11:28ΦΑΡΜΑΚΟ

AstraZeneca: Ο Σταύρος Ντογιάκος νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για Ελλάδα και Κύπρο

11:28ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε απόγνωση: Προσφέρει πακέτα διακοπών με 610 ευρώ μέσω της καμπάνιας «A Dubai Invite»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέα μέλη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:09WHAT THE FACT

Μυστήριο στην Αδριατική: Η θάλασσα ξεβράζει μαύρους πλαστικούς δίσκους

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνονται με βάρκες

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θηβαίος κατά Καρυστιανού για συναυλία στη Λάρισα: «Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Αυτοκίνητο «σάρωσε» σταθμευμένα Ι.Χ και μηχανές

10:50NEWSBOMB

Η Peugeot ετοιμάζει επτά νέα μοντέλα με εντελώς νέα φιλοσοφία

10:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Όαση στην καλοκαιρινή ραστώνη οι αγώνες ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγιος Δημήτριος: Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση δύο αντιπλημμυρικών έργων

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χάρι και η Μέγκαν έμειναν στο πατρικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Η συγκινητική επίσκεψη στον τάφο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - «Προσοχή σε Αττική και Χαλκιδική - Οι επικίνδυνες ώρες»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές -Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Αναλυτική πρόγνωση για κέντρο και προάστια

10:36LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος: Με δάκρυα η τελευταία του ημέρα στον ΣΚΑΪ - Πώς χαιρέτησε κοινό και συνεργάτες

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε απόγνωση: Προσφέρει πακέτα διακοπών με 610 ευρώ μέσω της καμπάνιας «A Dubai Invite»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία της Μαίρης Λίντα - Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνονται με βάρκες

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία, ναρκωτικά και βιασμός: Οι 8 υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο Γερμανός παιδόφιλος και νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλιν ΜακΚαν

10:04ΥΓΕΙΑ

Καρδιακή προσβολή: Τα σημάδια ένα μήνα πριν συμβεί

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για αύριο - Τι λένε τα μοντέλα ECMWF και GFS

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι «καυτοί» διάλογοι που έκαψαν τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή Τοξικολογίας - Τι κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΥΠ

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ε65 αλλάζει την Ελλάδα: Από την Αθήνα στα Γρεβενά σε 4 ώρες – 182 χιλιόμετρα προς το μέλλον

10:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πώς οι αγορές καφέ και η φύρα αποκάλυψαν απόκρυψη τζίρου άνω των 200.000€

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Αγία Πετρούπολη: Η Ουκρανία χτύπησε ξανά τη «ρωσική Amazon» -Βίντεο από τις επιθέσεις στη Wildberries

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ